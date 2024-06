Nagykarácsony 001-es számú szavazókörében Magyariné Horváth Katalintól a szavazatszámláló bizottsági elnöktől ezt is hallottam:

– Zökkenő mentesen zajlik a szavazás. Az első állampolgár fél hétkor érkezett hozzánk, azóta előfordult, hogy egy-két percet várakozni kellett nekik, de senki részéről nem merült föl a türelmetlenség. Kitartóak és kedvesen fordulnak hozzánk és egymáshoz is.

Hozzájárulunk a döntéshez

Nagykarácsonyban Már Attila a családjával érkezett a szavazókörbe, hogy leadja a voksát. Elmondta: Lehet, hogy vannak olyanok, akik vasárnap később kelnek és reggeliznek, van idejük a teraszon kávézni egyet, de egy gazdálkodó embernek minden nap hasonló a reggeli programja. Az, hogy most a választáson is meg lehet jelenni, az nem okoz a számunkra semmi különös időbeli problémát. Ez egy komoly dolog, amivel élni kell, mert a magunk szavazatával mi is hozzájárulunk a döntéshez. A kislányunkat is elhoztuk, mert ahová lehetséges, szívesen elvisszük magunkkal. A munka innét a hagyományos rendben folyik tovább. A lovaim (ketten vannak), minden nap várják az ellátást. Biztos, hogy ma sem fogok unatkozni, mert egy falusi portán mindig van tennivaló.

Fotó: Balogh Tamás

Enyediék is korán érkeztek

Enyedi József és felesége Incike Nagykarácsonyban a délelőtti órákban járultak az urnához:

Fotó: Balogh Tamás

– Gondolhatod, hogy nem elsőként jöttünk szavazni, talán rutinosnak is mondhatnánk magunkat benne. Ez egy lehetőség, amiről kár lenne bárkinek is lemondani. Minél magasabb szintre gondolunk, annál kisebb érték lesz a voksunk, de sok kicsi-sokra megy. És, ha nem a kedvünk szerinti eredmény születik, akkor is legalább elmondhatjuk, hogy megpróbáltuk, részt vettünk a döntésben. Egy ilyen kis faluban, mint Nagykarácsony is nagyon fontos a részvétel, mert egy-két szavazat is sokat jelenthet a képviselő, vagy a polgármester megválasztásában.

A rendnek megfelelően

Fotó: Balogh Tamás

Nagykarácsonyban a 2-es számú szavazókör helyszínét az Örökzöld óvoda közösségi tere adja. Az ottani szavazatszámláló bizottságot Gulyásné Bártfai Beáta vezeti, akitől ezt is hallottuk: