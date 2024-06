A kulcsi katasztrófában a Deák és a Hullám utca, számos lakóház és nyaraló, és a házsoroktól délre eső partoldal is súlyosan megrongálódott. De a hajóállomástól északnyugatra és délkeletre is másfél-két méteres repedések szakították ketté az üdülősort.

– A katasztrófa utáni partfal stabilizálási munkálatokat több ütemben végezték. Így a Kulcs Községi Önkormányzat támogatási igényt nyújtott be a kulcsi hajóállomás feletti rész stabilizálására is, amelyet a II. ütemben szeretettek volna megvalósítani. Azonban a támogatás felhasználása csak a helyi önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló ingatlanok vonatkozásában lehetséges. Ezért szükséges volt az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, vagy az ingatlan tulajdonosok egyetértő hozzájárulása. Ezért a Kulcs Községi Önkormányzat felajánlotta a kisajátítást az érintett tulajdonosoknak, és egy kivételével sikerült megegyezniük. A beruházás végül úgy valósult meg, hogy ezt az egyetlen ingatlant a védekezési munkálatok elkerülték. A 2604. hrsz. alatti ingatlan támfala azonban továbbra is veszélyeztette a környezetét, azért az önkormányzat felkérte a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztályát arra, hogy a Kulcs 2604. hrsz. ingatlanon található földtömeg és támfal állékonyságának helyreállítása ügyében intézkedjen az ingatlan tulajdonosai felé – magyarázta Jobb Gyula.

– A Hajóállomás feletti út (2641/1. hrsz) ingatlanon lévő támfal helyreállítási munkálataira az első kötelezésben 50-50 százalékban kötelezték önkormányzatunkat és a 2604. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosát a támfal felújítására. Ezt azonban fellebbezés után megváltoztatták és az eljárás lefolytatása után 100 százalékban a községet állapított meg tulajdonosnak a hivatal, és kizárólag az önkormányzatot kötelezte a támfal helyreállítására. Annak ellenére, hogy a támfal magánterületen épült, csak a partfalmozgás következtében csúszott le az útra. A Fejér Megyei Kormányhivatal határozatával kötelezte Kulcs Község Önkormányzatát, hogy a Kulcs, 2641/1. hrsz-ú ingatlanon levő közút dél-nyugati oldalán húzódó veszélyes állapotú támfal helyreállítását végeztesse el. Ezt azonban nem tettük meg, tekintettel arra, hogy az akkor KKCS- nek nevezett (különleges beépítésre nem szánt csúszásvédelmi terület) övezet volt, ott csak védekezési munkálat – tervezést követően – valósulhat meg önkormányzati fedezetből. Sem a tervezésre, sem a védekezésre azonban az önkormányzatnak nincs anyagi fedezete, tekintettel arra hogy a védendő ingatlan értéke nincs arányban a támfal kialakításának költségeivel. Ennek következtében a NAV (mint végrehajtást foganatosító szerv) rendszeresen szemlét végzett, amelyen megállapítják, hogy nem tettünk eleget továbbra sem a karbantartási kötelezettségnek- számolt be a történésekről a polgármester.