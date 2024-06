A magyar szövetség hírlevelében Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya elmondta, hogy Székely Zója magabiztos versenyzéssel lett finalista, míg Kovács Zsófia teljesítményén meglátszott a hosszú kihagyás. - Zója 14.05-tel végzett, Zsófi több rontás után 10.6-tal zárt, első számú tartalékként.

A holnapi döntő után fogom véglegesíteni javaslatomat az elnökség felé az olimpiai kvótára vonatkozóan

- idézték a szövetségi kapitányt.

Az M1 aktuális csatornának a szakember a következőt nyilatkozta:

A mai verseny alapján Székely Zója magasan és stabilan jobban teljesített, mint Kovács Zsófia, akit nagyon sajnálok, és remélem, hogy a következő olimpiai ciklusban hozza majd a régi formáját, mert a mai nap az nem úgy sikerült, ahogyan azt ő tervezte.

- Nem úgy sikerült a rehabilitáció, mivel a leérkezésnél még látszik, hogy fáj a lába és azt gondolom, hogy egy olyan verseny alapján dőlt el, ami tiszta és egyenes volt.

A szakember hozzátette, hogy a háromszoros Európa-bajnok tornász még mindig a térdsérülése utóhatásait szenvedi, és szerinte korai volt még számára ez a verseny. Kiemelte, addig húzták ezt a válogatót, amíg csak lehet, mivel arra vártak, hogy Kovács felépüljön.

- Rendkívül izgultam, nagyon feszült voltam az utóbbi napokban, de igazából ezt most nem is érzékeltem egészen addig a pillanatig, amíg be nem fejeztem a gyakorlatomat. Leugrottam és szinte egyből el is sírtam magam, nem azért, mert boldog vagy szomorú voltam, hanem egyszerűen így jött ki az a sok feszültség, ami az utóbbi időszakban rám nehezedett a kvóta körül - mondta az M1-nek Székely Zója.

Draskóczy Imre értékelte a két olimpikon teljesítményét is, ugyanis Kovács klubtársa, Czifra Bettina Lili is indult.

- Bácskay Csenge ugráson lett döntős, kisebb pontatlansággal,

Czifra Bettina Lili teljesítményével nem voltam megelégedve, bár finalista lett gerendán és talajon is. Remélem a döntőben tisztább gyakorlatokat látunk tőle.

- Ugráson indult Péter Sára is, aki jó teljesítménnyel döntőbe jutott - fogalmazott.