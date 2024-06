A felsorolásból is kitűnik, hogy bár egymáshoz kapcsolódóak a tevékenységek, nagyon sokféle kihívásnak kell eleget tenni az ezt elvállalónak.

-Az előző évek során már megismertem, hogy egyrészt a sokfélesége másrészt a mennyisége alapján ez már valóban túl sok! A lelkiismeretemre hallgattam, amikor úgy döntöttem, hogy megpróbálom folytatni, mert az intézményünkön belülről a feladatot és a körülményeket ismerő kollégák közül nem volt rá jelentkező. Mivel már hat éve vezetem, az összegyűjtött tapasztalatok és élmények már ott vannak a kosaramban és elmondhatom, hogy nem felkészületlenül vágok bele a folytatásba.

Kolléganőkkel

Fotó: Balogh Tamás

Kettős szerepben?

- Ez valóban így van. Húsz évig az egyik csoportban voltam óvó néni és a terveim szerint még leszek is. Nekem valóban ők az igazi közegem. Beszoktatós kiscsoportosnak éreztem magamat, amikor bekerültem az irodába. Lehet, hogy egy kicsit többet is sírtam, mint akik azt a posztot töltik be, aztán egy kicsit megerősödtem.

Most már kimondhatom

- Azt megelőzően egy védőbúra alatt tettem a dolgomat, hiszen örömmel jöttem és nem dolgozni jártam be. Ahhoz képest egy irodai munka, kevesebb örömforrást jelent, de az vigaszt ad, hogy itt tudom megalapozni a kollégáim sikereit azzal, hogy biztosítom hozzá a lehetőségüket. Amikor beülök az asztalom mögé, először a lelkemet kell meggyőznöm arról, hogy most is a gyermekek érdekében teszem a dolgomat.

Az elmúlt hat év eredményei közül válogatva.

- Szerencsére sok van belőlük. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egy jól működő és egyre gyarapodó intézményt vezetek. Dunaföldváron négy óvodai telephelyünk mellett az ötödik a bölcsődei és a hatodik a főzőkonyha. Az eltelt idő során a széttagozódva, többféle tevékenységet végző hetvenöt embert sikerült egy közösséggé kovácsolni.

Különösen az vagyok az elmúlt négy évben elvégzett munkánkra is.

- Amikor 2020 tavaszán a covid beköszönt, a szabályok heti szintű változása mellett, sikerült az Emberre figyelnünk, mert a gyermekek mellett a kollégáim is nagyon fontosak a számomra.