Kezdetek és a katonai karrier

Antal István 1931-ben született, és már fiatal korában a légierőnél kezdte meg katonai pályafutását. Hat évet töltött a szolnoki repülőtiszti iskolában, majd különböző repülőtereken szolgált. 1957-ben egy súlyos középfülgyulladás következtében radikális fülműtétre került sor, ami miatt nem repülhetett tovább. Ekkor ajánlották fel számára több szolgálati helyet, és ő Ercsit választotta.

"Ercsibe kerültem, még nőtlen voltam," emlékszik vissza Antal István. "Volt egy tiszti klub, amit az ercsiek is látogattak, bár nem mindenkit engedtek be. Minden hétvégén bált rendeztünk, de kicsinek bizonyult a hely."

A Tiszti Klub átalakítása

Antal István felismerte, hogy a Tiszti Klub bővítésre szorul, és javaslatot tett Herschitzki vezérőrnagynak a helyiség kibővítésére. "Volt egy helyiség, amit raktárnak vagy szerelőműhelynek építettek. Abból alakítottuk ki a tiszti klubot."

Az átalakításban Antal István aktívan részt vett, a tervezés során javaslatokat tett. Az új Tiszti Klubban konyha, színházterem és játékterem is helyet kapott. Hetente zenés rendezvényeket szerveztek. Két zenekar, egy cigányzenekar Weöres József prímással és egy katonai tánczenekar gondoskodott a jó hangulatról. A klubban színházi előadások is voltak, többek között Latabár Kálmán fellépéseivel.

"Sok témában voltak előadások, de esküvőket és szilveszteri mulatságot is szerveztünk. Egy levelező tagozatos gimnáziumot is üzemeltettünk, ahol Budapesti és ercsi tanárok tanítottak. Volt büfé is, amit Juhászné Terike üzemeltetett."

Család és magánélet

Antal István 1958. október 24-én kötött házasságot Budapesten. A felesége, Zachár Ilona ercsi lány volt. a Cukorgyári lakótelepről. Az ifjú feleség megismerkedésükkor Ercsiben dolgozott tanítónőként. Antal István az akadémián eltöltött évek után a vezérkarhoz került, ahol húsz évig szolgált. Két csodálatos gyermekük született. Lányuk, Ildikó, már 37 éve az Egyesült Államokban él, ahol vegyészként dolgozik. Kiemelkedő tudományos kutatásai a gyógyszerész munkája eredményeként és karitatív munkája, valamint a magyar közösségben végzett akkurátus tevékenysége elismeréseként magas rangú kormánykitüntetést is kapott. Van egy fiú unokája, ő most doktorál. Fia, aki az Árpád Gimnáziumban kémiát és biológiát tanít, szintén kiemelkedő pályát futott be. A fia révén szintén fiú unokával büszkélkedhet. A két testvér közül az egyikük bölcsész lett, most doktorál, nyolc nyelven beszél, többek között japánul is. A másik ifjú szintén elvégezte az egyetemet, jelenleg villanyszereléssel foglalkozik.