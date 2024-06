Az országgyűlési képviselő elmondta: "A hétvégén is több tárgyalást folytattam Magyarország Kormányával és a Liberty vezetésével, amelynek köszönhetően várhatóan már a mai délelőtt folyamán komoly bejelentés és bérfejlesztési ajánlat történik, kerül megtételre a menedzsment részéről.

Remélem, hogy a helyzet nagyon rövid időn belül, minden fél szempontjából megfelelő módon, rendeződik.

Egyúttal tisztelettel kérem azokat, köztük kiemelten is az ellenzéki városvezetést, akik a jelenlegi helyzetet is kizárólag politikai feszültségkeltésre és a vasárnapi választásokat megelőző hangulat-befolyásolásra kívánják használni, ezt ne tegyék, mert ez árt az ügy megoldásának, s leginkább a dolgozóknak. Ha már nem segítenek, ahogy eddig sem segítettek, fejezzék be az áskálódást, mert - e téren is - rengeteget ártanak a városnak.

Magyarország Kormánya segítségével sikerült megmentenünk a Vasműt, a mostani helyzet megoldásában is segítséget nyújtunk.

És, ha már június 9., remélem, hogy vasárnap Magyar András személyében egy olyan polgármestert választ Dunaújváros, aki, Magyarország Kormányával együttműködve, újabb szövetségesként kész és képes is érdemben segíteni a gyár és annak dolgozóinak ügyét.