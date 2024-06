Ez egy olyan újdonság, amelynek tulajdonképpen még nincs általános megnevezése, hiszen digitális állomásként, műveleti központként és okoskapszulaként is jellemezhetjük. Egy modern, dizájnos megjelenésű egységről van szó: ez szolgál ügyféltérként, amelyben van egy nagy táblapanel, és ezen a kezelőfelületen keresztül lehet új számlát nyitni. Az állomás akadálymentes elérhetőségét egy rámpa szolgálja. A fejlesztés részét képezi egy ATM-automata, ezt a nyitvatartás miatt az "A" épület bejártánál helyezték ki.

Az átadó ünnepségen Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte ezt az innovatív digitális beruházást és az MBH Bankkal való partneri együttműködést.

Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora ugyancsak köszönettel szólt ezért az ajándékért. Mint mondta, ezt a digitális állomást nemcsak az egyetem polgárai használhatják, hanem kollégáik, partnereik és a városlakók is. A piac miatt pedig igen frekventált helyen van. A rektor arról is szólt, hogy az egyetemen egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitális képzésre és megoldásokra, a zöld jövő felé veszik az irányt, valamint kutatásokat is végeznek a mesterséges intelligencia területén, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta, számukra fontos az, hogy a digitalizáció területén is élen járjanak, és ez az állomás az innovációs törekvéseik fontos része. Azt is kiemelte, hogy a fejlesztésekhez partnerek is kellenek: az okoskapszula pedig a magyar FaceKom koncepciója alapján készülhetett el, a Dunaújvárosi Egyetem együttműködésével pedig telepíthették is ezt a mobilszobát az "A" épületben. Az okoskapszula előnye, hogy ügyintéző közreműködése nélkül, biztonságosan és kényelmesen tudnak számlát nyitni az emberek, a tervek szerint pedig további banki szolgáltatásokkal is bővítik majd a digitális kioszk kínálatát.