A szerdai nap előzménye a múlt hétre húzódik vissza, amikor a Pannon Oktatási Központban megtartották a diákigazgató-választást. A kampány után a 10.b osztály jelöltje, Sándor Zoltán Dániel lett a befutó, megelőzve Ádám Tamást (11.a) és Mészáros Attilát (11.c).

A POK azután a diákigazgatóval az élen a Szalki-szigetre költözött, ahol a kempingben és a szabad strandon különböző programok vártak a résztvevőkre. Pleszné Antal Ágnes, a POK szervezési és koordinációs igazgatóhelyettese elmondta, hogy

tizenöt feladatban mérték össze a felkészültségüket a diákok,

és arra nagyon büszkék, hogy a most érettségiző tizenkettedikesek is eljöttek, ezt a délelőttöt ők is a Szalki-szigeten töltötték.

- A győztes jutalma a dicsőség mellett, hogy jövőre plusz egy kirándulási napot kapnak az iskolától.

A sportprogramok mellett a főzés sem szorulhatott a háttérbe. A 10.c osztály Pomázi Petra tanárnő vezetésével csilis babot készített, azért azt, mert tavaly is ez volt az osztály menüje, és közfelkiáltással az idén is ez a mexikói étel győzött.

A 9.b boszorkánykonyháján paprikás krumpli készült,

Tóth Tamás osztályfőnöknek Tóthné Kolmanko Diána segített be. Persze voltak olyanok is, akik a könnyebb ellenállás irányába indultak el, és telefonon pizzát rendeltek.

A lényeg: a hangulat és az idő is remek volt. Buzdításból sem volt hiány, mert ha vérre nem is mentek a különböző versenyek, de azért a résztvevők véresen komolyan vették a feladataikat.

A győztes osztály végül 10.c lett, másodikként végzett a 8.a, harmadikként pedig a 7.a.