Több szempontból is érdekes volt a magyar - svájci foci EB meccs. Azért azt elmondhatjuk, hogy egy ilyen nemzetközi torna keményebb dió, mint egy-egy Nemzetek Ligája mérkőzés, hiszen azt a szakemberek inkább egyfajta felkészülési sorozatnak tekintik. Ami engem az EB első magyar meccsén megfogott, az Hajdú B. István szellemes beszólása volt. A magyar Steve az ellenfél még egygólos vezetésénél a svájciak időhúzását és a pályán színlelt sérüléseit látva azt találta mondani (nem szó szerint idézve), hogy a svájci óra, a svájci bicska és a svájci bankrendszer mellett megismerhettük a „svájci csapatgörcs” kifejezést is. Reméljük a német meccs után már a sikerről is beszámolhatunk majd.