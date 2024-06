Spányi Antal megyéspüspök celebrálta a mai szentmisét a római katolikus templomban, amelynek során húsz dunaújvárosi, pusztaszabolcsi és besnyői polgár vette fel a bérmálás szentségét. Mint azt a megyéspüspök lapunk érdeklődésére elmondta, mostanában egyre gyakrabban jár Dunaújvárosba, és méltatta, hogy a dunaújvárosi hívők igazi élő közösséget alkotnak: tanúbizonyságot tesznek a megélt hitükről és igazságról, de nemcsak akkor, amikor a templomba érkeznek, hanem mindennapi életük során is, például a szociális problémák megoldásából is kiveszik részüket. Büszke a helyi karitász közösségére, akik segítenek többek közt a nehéz sorsúaknak és a nagycsaládosoknak is. Reméli, az egyházközség jelenléte még nemesebbé teheti az életet Dunaújvárosban, és hogy egyre többen részesülhetnek a hit örömében.

Mivel ma van a választás napja, arról is érdeklődtünk a megyéspüspöktől, hogy ő is részt vesz-e a szavazáson. Elmondta, hogy mindenképpen szavazni fog: Dunaújváros után Székesfehérvárra vezeti még az útja, onnan pedig Budapestre megy, hogy ő is leadhassa a voksait. Megjegyezte, a szavazás nemcsak egy lehetőség, hanem meg is kell tennünk, hiszen ez állampolgári kötelességünk.

Fotó: Laczkó Izabella

A szentmisét követően találkozott dr. Mészáros Lajossal, térségünk országgyűlési képviselőjével, Magyar Andrással, a Fidesz-KDNP és a JUVE polgármesterjelöltjével, valamint Rados Ildikóval, a 2-es körzet képviselőjelöltjével is, akiknek sok sikert kívánt a mai naphoz!

Fotó: Laczkó Izabella

Elkezdődtek a választások – Kövesse velünk az eseményeket!