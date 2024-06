Varga-Bajusz Veronika kiemelte: a megújított felsőoktatás és felvételi rendszer hatására "hozzáférhetőségi fordulat" valósult meg a felsőoktatásban. Idén is már több mint 120 ezren jelentkeztek, és a 310 ezres hallgatói létszám tízéves rekordot jelent a felsőoktatási intézményekben - tette hozzá.

Ezért is erősítette meg a kormány a HÖOK 16 éves múltra visszatekintő mentorprogramját, hogy jelentősebb segítséget tudjon adni a hátrányos helyzetből érkező hallgatóknak - hangsúlyozta.

A programot ismertetve elmondta: a mentorok és mentoráltak kiválasztását követően tanfolyamokat, tudásépítő, önfejlesztő programokat szerveznek a résztvevő fiataloknak. Emellett a közösségépítő rendezvényeket is fontosnak nevezte, mivel egymást segítve, a közösség támogató erejével tudják motiválni a résztvevőket tanulmányaik előrehaladása érdekében.

A program tizenhat éve alatt már mintegy harmincezer hallgató végezte el sikeresen tanulmányait, és a jövőben a magasabb forrásokkal még több diákot tudnak segíteni a diplomaszerzésben - jelezte.

Varga-Bajusz Veronika arról is beszélt, hogy szintén jelentős eseménye a közösségépítésnek a július 11-én kezdődő Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), ahol a mintegy 150 fellépő mellett intenzív sportprogramok is várják a fesztiválozókat.

Hozzátette: az EFOTT-on jelen lesz a fiatalok körében a kulturált magyar borfogyasztást népszerűsítő Buborékok nyara program, valamint három egyetemen - az Óbudai Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen - elindul egy kreditalapú borkulturális oktatás Borkatedra címmel - mondta a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.

