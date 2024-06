Más problémák, más megoldások

Hegyiné Tóth Noémi, a Dunaújvárosi Kamara titkára gyámságával alakult ez a klub, amely a későbbiekben is várja ingyenes programjaira a női vezetőket.

- Miért tartotta a kamara fontosnak, hogy női vállalkozóknak indítsanak klubot?

- Úgy éreztük, hogy ez egy hiányterület. Sok évvel ezelőtt már volt a kamaránknak női vállalkozói klubja, és most úgy véltük, hogy megújított formában ismét szükség és igény lenne rá. A női vezetői és a női vállalkozói kihívásokra, lehetőségekre, és problémákra fókuszálva, de mégis kötetlen formában közös gondolkodást szerettünk volna elindítani egyrészt szakmai előadások szervezésével, másrészt női vállalkozóink tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megosztásával. A résztvevők visszajelzései alapján úgy tűnik, - így az első két alkalom után – hogy jó úton járunk. A mai előadás is igazolta, hogy a nők, a női vállalkozók, sokkal inkább érzelmi alapon élik meg az élet számos területét, így a vállalkozásban is más szemléletmódot képviselnek, mint a férfiak.

Minden alkalommal igyekszünk olyan neves előadókat felkérni, akik magas színvonalon, de mégis közvetlen formában tudják a tudásukat, a tapasztalataikat megosztani.

Milyen a jó cégvezető?

Erről beszélt Palkovics Katalin, a klub egyik vezetője is:

- Nóráékat immár hat éve ismerem, hiszen már voltak nálunk előadók az általam vezetett szakegyesületben. Ott is hasonló témákról beszélgettünk.

- Mi az, amit lehetett tanulni ebből az előadásból?

- Akár lehetne az is egy alaptézis, hogy vannak olyan természeti törvények, amelyeken mi nem tudunk változtatni. Célszerűbb, ha ezt felismerjük, megtanuljuk, és alkalmazkodunk hozzájuk.