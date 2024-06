9:15-kor sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. Dr. Molnár Attila jegyző, egyúttal a Helyi Választási Iroda vezetője elmondta, Dunaújváros mind a harmincegy szavazókörében probléma nélkül kezdődhetett meg a voksolás, a szavazatszámláló bizottság tagjai pedig jól felkészültek a választás lebonyolítására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mozgóurna igénylésre ma 12 óráig lehet leadni az igényeket, mégpedig az adott szavazókörök vezetőinél. Ők is fogják ezeket a beérkező kérelmeket elbírálni. Kérdésünkre elmondta, nagyságrendileg 200-300 mozgóurnás kérelemmel kalkulálnak, ebben benne van például az idősek otthona, illetve a büntetés-végrehajtási intézet (ez utóbbinál csak az EP-választásra vonatkozóan szavazhatnak - nyilván azért, mert a kiszabott szabadságvesztés büntetés mellett jellemzően közügyektől való eltiltást is kapnak a fogvatartottak).

Dr. Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnöke arra biztat minden választópolgárt, hogy éljenek a szavazás lehetőségével az este 19 órai urnazárásig. Azt is kiemelte, hogy idén átszabták a választókerületek határait, emiatt pedig változhattak a szavazóköri besorolások is: a Nemzeti Választási Iroda által korábban kipostázott választási értesítőkben, illetve a Nemzeti Választási Iroda honlapján is rá tudnak keresni arra, hogy ki-hol tud szavazni.