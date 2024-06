Erdei Magda éppen a Barátság úti társas házuk kiskertjét rendezgette lakótársával, amikor szóba elegyedett Mészáros Lászlóval, a Juve- Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjével és Magyar Andrással a JUVE-Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjével.

A Magda fontosnak tartja, hogy ne csupán a lakása legyen rendben, hanem a környezete is legyen tiszta és rendezett, nem hiába dolgozgat a társasház előtti kiskertben, amelyben gyönyörűen sorakoznak a virágok. Éppen ezért nem kérdéses számára, hogy elmegy választani, nem csupán azért, mert állampolgári joga, hanem azért is mert szeretné, ha végre a városban is rend lenne, és azért is, ahogy mondja, "ne menjünk bele a háborúba". Nincs megelégedve nem csupán a városrész, hanem az egész város állapotával,úgy véli, hogy rendezetlen, elhanyagolt minden.

- Ami itt van az tragédia- hangsúlyozza.

A saját kertjüket maguk rendezik,de a város rendbetételére új embereket szeretnének.

Arra a kérdésre, hogy mit szeretne, mit vár el a polgármester-jelölttől és a képviselő-jelölttől nagyon egyszerű és egyértelmű kérését fogalmazta meg:

- Rendet!

Erre Magyar András határozottan igent mondott,hangsúlyozta, hogyha lehetőséget kapnak erre csapatával, akkor megtesznek mindent azért, hogy rendezett, ápolt, gondozott városunk legyen. Hogyha a város végre nem szembemenne a kormánnyal, sokkal hatékonyabbak lehetnének a fejlesztések is.

Erdei Magda elmondta, hogy most sajnos nincsenek megelégedve Szántó Péter tevékenységével, s szeretnék, ha más lenne helyette. Örömmel fogadta Orbán Viktor miniszterelnök levelét, s örült annak is, hogy beszélgethetett Magyar Andrással.