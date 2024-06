A szavazatszámláló bizottság elnöke Viktor Józsefné Ica volt, aki elmondta:

– Eddig kellemesen, mozgalmasan, de nagy türelemmel telt el az időnk. A szavazásra jogosultak több, mint a fele megérkezett délután háromig. Mi is alaposan felkészültünk a segítségnyújtásra, de a polgárok is, ezért nagyon keveseknek kellett elmagyaráznunk a rájuk váró feladatok megoldását. Ilyenkor mindig izgalmat rejt az első szavazók érkezése, de ezek a fiatalabbak sokkal ügyesebbek és nagyon jól tájékozottak voltak. A mi körzetünkben is kértek mozgóurnát, azzal is sikerrel jártunk.

Barta Gábor rutinosan oldotta meg a szavazást:

– Ez a program abszolúte nem zavarta meg a vasárnapunkat. Ennyi időt rá kell tudni szánni az ilyen lehetőségekre. Én egy választást sem hagytam ki idáig, mindig bíztam benne, hogy utána majd egy kicsit jobb lesz. Most még egy kis sorban állás is volt, de ahogy más, úgy én sem méltatlankodtam miatta. A délután, már egy jókedvű programunk lesz, elmegyünk és egy kis medencét vásárolunk az unokánknak, hogy a nyáron majd jókat pancsolhasson.

Előszállás 3-as számú szavazókörében első alkalommal szavazott Madár Rebeka. A körzetében hivatalos részről is egy nagyon kedves és szintén nagyon fiatal hölgy Bencze–Papp Kamilla, a szavazókörzet elnöke fogadta, aki első alkalommal töltötte be ezt a pozíciót:

– Szerencsés volt a találkozóm az első szavazókkal, hiszen a közöttünk lévő nem túl nagy életkori különbség miatt megértettem az izgalmukat és örömmel segítettem nekik, hogy zökkenőmentes legyen az első szavazásuk. Ez egy nagy dolog, és egy kis ajándékkal kedveskedünk nekik. Sűrű volt a délelőttünk, hiszen folyamatosan jöttek a szavazók, kényelmesen eltudtuk látni a feladatunkat és a polgárok is jó hangulatban adták le a voksukat. Délután kettőig körülbelül a várható személyek körülbelül fele érkezett meg.

Fotó: Balogh Tamás

– Izgalmas volt? – kérdeztem Madár Rebekát a szavazás leadása után. Elmondta:

– Még iskolába járok, a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumba, ez volt az első alkalom és ezért tényleg nagyon izgultam. Szerencsére az elnök asszony is segített, de a legfontosabb, hogy eljött velem a nagymamám, így aztán gond nélkül megoldottam mindent. Szívesen vettem a támogatásukat. Ez egy teljesen új dolog volt a számomra, de a helyi jelöltek közül szinte mindegyiket ismerem, ezért el tudtam dönteni, hogy kire szavazzak. A délelőttöm úgy telt, ahogy a vasárnap szokott, például a néptánc próbával, aztán ebéd után eljöttünk ide, de délután tanulnom kell.

