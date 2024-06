Mi teszi igazán ízletessé a baracsi halászlét? Hát a különleges összetevők, mint összefogás, barátság, közösség és nem utolsó sorban a jól érezzük magunkat egymás társaságában tényező. Ezek az alkotók nem a kondért dúsították, hanem a hangulatot. Erről pedig magas fokon lehetne beszélni, hiszen évről évre remek buli kerekedik a halászléfőző versenyből. Ja, hogy hal is kell a jó halászléhez és a versenyhez? Ennek külön története van, amit maguk a résztvevők mesélnek el.

Készül a hantosi zenés halászlé. A passzírozó „hangszernél” Koncz Ferenc és Nagy Gyula

Baracs nagyon régi halászközség. Méltó lesz ehhez a hírnévhez? – kérdeztük az egyik csapat prominens képviselőjét.

– Negyven éve főzöm lassan a halászlét. A család eddig meg volt elégedve. Mindig jobbat szeretnék. A mai hal alapleve harcsa, kárász és ponty, valamint a végén pontyszeletekkel dúsítom. Igazából szegedi típusú halászlé készül. A passzírozás már felejtős. Helyette a kiszálkázott halat turmixoljuk, meg egyéb, most nem elmondható titkok alapján rakjuk össze a főzetünket. Tálalásnál kenyérrel, karikára vágott csípős paprikával, piros bográcsban szervírozzuk.

Új szerepkörben találkoztunk Koncz Máriával, aki ezúttal nem a citera mögött állt. A mai napon a hantosi új ízű halászlével készültünk a tíz fős Hantosi Jóbarátok csapattal. Természetesen dekorálással tálaljuk mi is. Az egyedisége, hogy mi minden zenei tudásunkat is beletesszük. A hangulatról pedig majd a zenénkkel gondoskodunk, mert hangszer nélkül Hantoson nem lehet halászlét főzni!

Mihalcsek Noémi egyik fő szervezőként a Baracs Repülőtér Kft. képviseletében

Az egyik fő szervezőt, a Baracs Repülőtér Kft. képviseletében Mihalcsek Noémit kérdeztük:

– Nagyon szívesen vállaltam a felkérést. Annál inkább, mivel nem rég óta magam is baracsi lakos vagyok, és szeretnék minél többet hozzátenni a község kulturális és sport életéhez. Nemcsak a cégemmel, hanem az egyesületemmel is, hiszen a Baracs Repülő Klub is hozzám tartozik. A felnőtt közösségi programok mellett a múlt héten egy piknik programunk volt Templomoson, amit gyorsan kitaláltunk, megvalósítottunk és minden résztvevő nagyon jól érezte magát. Nekem mindig a gyerekek vannak a fókuszban, ahogy ezen rendezvényen is, mert ez egyben adománygyűjtő alkalom. A Baracs Oktatásáért Alapítványt támogatjuk az iskolai játszóudvar fejlesztésében. Szeretnénk szeptemberre átadni. Illetve több rendezvény volt, van szervezés alatt a gyerekek számára mind a reptéren, mind a falu területén – kaptuk a nagyon jó információkat a szervezőtől.