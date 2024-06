Magyar András, a JUVE - Fidesz-KDNP polgármester jelöltje úgy fogalmazott, örömteli, hogy ilyen megnyugtató hírek érkeztek a vasmű ügyében is. - Mi egy olyan városvezetést képzelünk el, amely valódi partnerséggel tud együttműködni a gyár vezetésével, egy olyan napi szintű kapcsolatot kell kialakítani a menedzsment és az önkormányzat között, mint amilyen annak idején is volt- hangsúlyozta, és hozzátette azt is, hogy a kormány segítségére a továbbiakban is számítanak, hogy túllendüljünk a jelen nehézségein. Említette azt is, hogy ezen a héten dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárral egyeztettek a Dunaújvárosi Egyetemen, aki megerősítette őket abban, hogy segítik a szakképzés, a felsőoktatási intézmény és a vasmű közti együttműködést is, amely támogatást jelent az új technológiák átállásában.

- Ahhoz, hogy folytatni lehessen a vasmű jövőjének rendbetételét is, hogy megvalósíthassuk a fejlődést szolgáló terveket, a támogatásukat kérjük a június 9-i önkormányzati választásokon. Ahogy a már jól ismert, szállóigévé vált mondat is kiemeli: "Ha él a gyár, él a város is!"- mondta Magyar András.