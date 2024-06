Vasárnap tizenhárom óra alatt eldől, hogy kik lesznek a városok és a falvak polgármesterei. A napi eseményeket folyamatosan közöljük a duol.hu-n. Amennyiben lesz rendkívüli esemény, azonnal beszámolunk róla. Olvasóink a duol.hu nyitóoldalán grafikonok segítségével tekinthetik át a választási részvételt, majd este az eredményeket a városokból és a vármegyei közgyűlésből.

Reggel 6 órától este 7 óráig lesznek nyitva a szavazókörök

Vasárnap reggel hat órakor tehát kezdetét veszik az önkormányzati, vármegyei és Európai Uniós, valamint a nemzetiségi választások Magyarországon. A választópolgárok este hét óráig adhatják le voksaikat. Most is, mint azt máskor is, a választások megkezdéséig léphetnek vissza a jelöltek, ilyenkor a szavazólapokról kihúzzák a nevüket, amennyiben ilyen bekövetkezik. A választási törvény szerint csak azok vehetnek részt a vasárnapi szavazáson, akik érvényes okmányokkal igazolni tudják magukat, és lakcímkártyájukat is magukkal viszik.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján lévő információk alapján Dunaújvárosban 34.800 választópolgárt várnak az urnákhoz most vasárnap. Ez a szám háromezerrel kevesebb, mint az öt évvel ezelőtti önkormányzati választás alkalmával. Akkor ugyanis 37.701 szavazópolgár szerepelt a névjegyzékben. Nemcsak a lakosságszámban jelent sokat ez a különbség, hanem döntő tényező is lehet a választási eredmény alakulásában is.

A szavazás megkezdése előtt valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárják le a szavazatszámláló bizottságok. A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazni érkező első választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák és mozgóurnák üresek-e. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat, a műanyag urnát plombával lezárja, a papír urnán a nemzeti színű urnazáró szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urnákra címkéket ragaszt, amelyeket lebélyegez és aláír. A voksolás ideje alatt nincs általános kampánycsend, de a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteren belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.