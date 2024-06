A voksolás után ezt nyilatkozta lapunknak. – Én már voltam szavazni, úgy vélem a demokráciában nemcsak joga az embernek, hogy éljen az állampolgári jogával, hanem kötelessége is az, hogy a szavazatával kinyilvánítsa a véleményét – magyarázza Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja. – Ez a mai választás különösen fontos. Én magam azért vállalkoztam arra, hogy képviselőségért induljak, mert úgy gondolom, hogy minden ember életében eljönnek olyan pillanatok, amikor úgy érzi, hogy egy kicsit többet és mást szeretne tenni, mint amit addig csinált. Most úgy érzem, hogy nekem is van arra szándékom és időm, és már tapasztalatom is, hogy a gyermekem és a munkám mellett más irányba is tudjak még tevékenykedni, és tudjam szolgálni azt a közösséget, ahol élek.