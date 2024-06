A Béke városrészben lévő kisposta bezárásával részletesen is foglalkozunk annak idején. A Magyar Posta még 2022 októberében jelezte, hogy az energiatakarékosság jegyében országszerte 366 posta működését fogja ideiglenesen szüneteltetni, köztük a dunaújvárosi Intersparban lévő, 8-as számú egységet (az intézkedés akkor november 11-től lépett életbe).

A posta lapunknak adott válaszában azt írta, hogy Dunaújváros esetében a jogszabályok 2 postahely működtetését írják elő kötelezően, a postahelyek szüneteltetése nem jár elbocsátással, mert minden érintett dolgozót átirányítanak azokra a postákra, ahová a forgalom tervezetten átterelődik (városunkban nyolc munkavállalót érintett ez az átszervezés). Aztán nem sokkal később újabb közleménnyel szolgált a posta, amelyben azt írta, az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján 32 településen 45 posta szüneteltetését feloldják, és 2023. január 2-án újra megnyithattak.

Elvi problémák - aztán mégsem

Viszont ezek között nem volt a miénk. A miért-re a rajtás városvezetés saját médiájának felületén találjuk a választ, Pintér Tamás 2022 decemberében így fogalmazott: "az újra nyitásra akkor van a legnagyobb esély, ha a fenntartási költségekbe az önkormányzat is beszáll. Ezzel elvi problémám van..." .

Pedig a lakossági igény ugyanúgy megvolt akkor is, mint most. Ráadásul a kész megoldási javaslaton sem kellett volna gondolkodni, hiszen az már adott volt az előző fideszes városvezetés példáival: 2015-ben gazdasági okokra és alacsony forgalomra hivatkozva zárt be a posta három kirendeltséget városunkban, de akkor az önkormányzat a DVG Zrt-n keresztül vállalta először a Barátság úti és az óvárosi kisposta, s majd a technikumi kisposta további üzemeltetését, fenntartását.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Pintér Tamásnak ez a megoldás nem tetszett, amelyet a posta 2023. januári válaszában tulajdonképpen meg is erősített lapunknak: „Az újranyitás érdekében a dunaújvárosi önkormányzattal tárgyalásokat kezdeményeztünk, azonban megegyezés nem született. A postahely nyitásáról társaságunk az energiaválságot követően tud dönteni”.