A Jövő Új-Városáért Egyesület (JUVE) által szervezett Grund Családi és Sportnap egy középiskolás focitornával és a helyi óvodás gyermekek ügyességi sorversenyével vette kezdetét május 31-én, pénteken délelőtt a Dunaújváros Stadionban. Miután a több, mint kétszáz fiatalt megmozgató programok véget értek, a szervező csapat folytatta az előkészületeket az esti programokra, amikor is ingyenes koncertekkel várták a látogatókat.

Különleges alkalomról volt szó, hiszen ilyen zenés-táncos kavalkádra még nem volt lehetőség a stadionban. A 18 órai kapunyitás után pedig érkeztek is sorra a vendégek. A Vasmű út felőli bejáratnál fogadták a látogatókat. A pályára vezető soron is voltak már kitelepült vendéglátó egységek, és ez a rész egyfajta találkozói térként is szolgált. Az arénába belépve, a pálya túloldalán helyezték el a színpadot, ez volt a legideálisabb választás, hiszen így egyenes út vezetett hozzá a vendégeknek. Többen elmondták, hogy még soha nem voltak a stadionban, mindig csak kívülről látták, úgyhogy már ez is élménnyel szolgált számukra (a szurkolói szektor lelátóit is megnyitották az érdeklődők előtt). A jó hangulatról pedig a minden korosztályt célzó fellépők gondoskodtak: a műsorban itt volt a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, Nemazalány és Sofi, Lmen Prala, valamint a Hooligans is.

Fotó: Szentes Kitti

A népszerű együttes műsora előtt Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE polgármesterjelöltje elmondta, igazán remek családi nappá kerekedett ez a rendezvény, és egy végigdolgozott hét után mindig jó együtt eltölteni egy ilyen szuper estét. Ráadásul különleges a helyszín is, hiszen most először van koncertest a stadionban.

Fotó: Szentes Kitti

A Hooligans pedig egy fergeteges bulival örvendeztette meg a közönséget. A koncert után DJ Benks gondoskodott egy kis levezető diszkózásról. Azonban az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve a szervezők körülbelül fél óra múlva a rendezvény befejezése mellett döntöttek – helyesnek is bizonyult ez a lépés, mert fél óra múlva el is kezdett intenzívebben esni. Bükki Miklós, a JUVE elnöke elmondta, azt szerették volna, hogy minden vendég épségben hazaérkezhessen, ez a volt a legfőbb szempont. Bár a rendezvény az eredeti tervekhez képest egy kicsit előbb véget ért, bízik benne, hogy mindenki jól érezte magát! Hozzátette, a helyszín remeknek bizonyult, erről kaptak visszajelzést a vendégektől, úgyhogy reméli, még sok hasonló programmal szolgálhatnak itt a stadionban is.