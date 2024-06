A díjazott méltatása

Péter Kata 1997-ben diplomázott a Miskolci Egyetemen, mint mérnök informatikus-mérnöktanár, majd 2000-ben az Államigazgatási Egyetemen igazgatásszervezőként.

Péter Kata 2013 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban: intézményigazgatási ügyintézőként kezdte munkáját, jelenleg vezető ügyintéző a Humán Szolgáltatási Főosztály Intézményigazgatási Osztályán.

Munkaköri feladatait – amely elsősorban a kulturális intézmények, feladatok végrehajtásában való közreműködés, a rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó döntés-előkészítés, illetve az osztályon dolgozó kollégák munkájának szakmai támogatása – nagyfokú precizitással, elhivatottan végzi hosszú évek óta. De a járvány idején kimagasló szerepet töltött be az idősek ellátásnak szervezésben is.

Feladatain túl is önzetlenül segít bárkinek, aki kéréssel fordul felé; szinte nincs olyan probléma, amelyre ne tudna valami megoldást.

– 2013. januárjában lett Kata a szobatársam, még a 100-as irodában, majd onnan költöztünk szintén egy irodába a negyedik emeletre és onnan tovább. Hamar megtaláltuk a közös hangot egymással, az elmúlt években pedig igazán összecsiszolódtunk. – kezdte Molnár-Osztrocska Diána, a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője.

– Katával szavak nélkül megértjük egymást, tényleg egy rugóra jár az agyunk. Rám néz és tudja, ma jobb, ha senki nem szól hozzám. Ilyenkor az ő megszokott szelídségével és természetességével jelzi is a kollégáknak, ma nehéz nap lesz. Ha látja, hogy ellep a munka, ki se kell mondanom és megold egy-két feladatot. Mindenkinek segít, amiben tud. Legyen az kolléga, ügyfél, a vezetőség tagja vagy bárki. És nem csak a munkában segít. Ő a kiegyensúlyozottság; a minta, a példa, hogy történhet az élet nyugodtan is, hogy igenis hinni kell a jóban, hinni abban, hogy megoldódik minden, hogy a végén jó is lehet. Kevesebb lennék nélküle – ezt nyugodtan mondhatom.

Számtalan közös sztorink van, de persze, most egy sem jut eszembe. Vannak jobb napjaink, meg rosszabbak. Együtt sírunk, együtt nevetünk.

Mindenki mellett ott van. Az irodája a béke szigete, nemcsak a mandalák miatt. – zárta gondolatait.

Péter Kata az eltelt 10 évben bizonyította, hogy munkabírása hatalmas, a legnehezebb feladatokat is megfelelően, kreatívan, gyorsan hajtja végre. Munkavégzésében magas szakmai ismeretekre tett szert, a jogszabályokat megfelelően alkalmazza. Kollégáival kedves, nyugodt; kiegyensúlyozott természete kifejezetten pozitívan hat közvetlen környezetére. Megbízható, akire bármikor lehet számítani, akár szakmai segítségnyújtás esetén, akár csak akkor, ha szükség van egy-egy jó szóra.

– Örülök a Kata díjának, mert nagy munkabírású, felkészült munkatárs.

Sok dologért csodálom Katát. Már akkor jó anyának éreztem, amikor még csak készült az anyaságra. Örömmel, szeretettel egyengeti a gyerekei útját, támogatja Őket. Csodálom, ahogyan meg tudja szervezni az életét, hogy munkára, családra, és hobbiaira is jut ideje.

Csodálom a kiegyensúlyozottságát, derűjét; amennyire a hivatali lét engedi, a higgadságát. A fentieken túl nagyon szeretem a humorát, a nyitottságát, segítőkészségét és a kedvességét. – mondta Bokor Zsuzsa, a Polgármesteri Hivatal nemrégiben nyugdíjba vonult munkatársa.

Péter Kata személye jelentős szerepet tölt be Dunaújváros kulturális életében: nyugodtan mondhatjuk, hogy munkaidején túli tevékenységeivel hozzájárul a Hivatal és Dunaújváros hírnevének öregbítéséhez is, hiszen a Quintia zenekar oszlopos tagja, amelyben egyebek mellett énekel, fuvolán és furulyán is játszik.

Dr. Molnár Attila, jegyző Úr azt mondta Katát régóta ismeri, a férjével 12 éves kora óta teniszezik együtt:

– Katára mindig számíthattam, legyen az munka, vagy egy jó tanács munkaidőn kívül. Bármit kérek, hogy segítsen, nem mond nemet, jön-megy, intézi, gyors, határozott. Ugyanakkor személyiségében van valami megnyugtató, csodálom a művészet iránti elkötelezettségét, és különösen azt, ahogyan a Quintiában is énekel. A hivatal egy stabil pontja; ő az akit mindenki úgy ismer „ A KATA”, csupa nagybetűvel.

– Kata az, akiről azt mondjuk: igazi csapatjátékos. Figyel és figyelmes. Pont jókor mond valamit, és ezt mindig úgy teszi, hogy a harmónia a csapatban megmaradjon, szóval Kata: harmóniában tartó.

Segítőszándékú, előrelendítő és nehéz helyzeteken átlendítő. Szeretetteljes személyiség. Kata energikus és másoknak is energiát ad.

Jókedve, mosolya, sziporkázó humora és életigenlése miatt szeretnek az emberek a társaságában lenni. Kreativitása, jó problémamegoldó képessége folytán minden helyzetben megállja a helyét. Mindig mosolygó, szeretetet sugárzó, ragyogó személyiség. Egy bástya, akire mindig számíthatunk. Érzékenysége, szíve-lelke tükröződik énekében és muzsikájában is. Nagyon szeretjük! – fogalmaztak a Quintia zenekar tagjai.