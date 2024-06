– A pedagógusnap mint ünnep már több mint 5 évtizede szerepel a naptárban úgy, mint június hó első vasárnapján megtartott társadalmi esemény. Az oktatás és nevelés az emberhez méltó élet minőségét határozza meg. Befolyásolja az egyén, a család, a közösség és a nemzet szemléletét, kultúráját, tudományos helyét a világban – kezdte pedagógusnapi köszöntőbeszédét Borgulya Zoltán, az intézmény vezetője.

Fotó: POK

Majd így folytatta: – Olyan értékorientált embereket szeretnénk a szárnyaikra bocsátani, akik képesek megfelelni a változó korok és a változó világ kihívásainak. Ők képesek közösségeket és a múltjához méltó nemzetet alkotni. Maga Széchenyi is azt vallotta, hogy egy nemzet értéke a kiművelt emberfők összességétől függ. Magam is azt gondolom, hogy nemzetünk felemelkedése ma is azon múlik, hogy a pedagógustársadalom és az oktatási-nevelési intézmények milyen magasan képzett és kiművelt szakembereket képesek elengedni az alma materekből. A pedagógus a tanítványainak példaképe, aki életével, emberségével, példamutatással és ismereteivel ápolja és gondozza az ifjúság világra csodálkozó, eszmélő elméjét. Ő építi az identitásuk pilléreit. A pedagógus nevel. Arra nevel, hogy az ember legyen ember minden körülmények között, adja meg a tiszteletet társainak. A tanár felelősségteljesen fedezi fel és segíti kibontani a tehetségeket. A tanár közösséget épít, és tudjuk, hogy iskola nincs közösség nélkül. Azt is tudjuk, hogy egy közösség értékét a benne élő és benne dolgozó tagok határozzák meg. Egy iskola értékét tehát a benne tanító pedagógusok értéke adja meg. Ma sokszor a társadalom morális problémáit is egyre gyakrabban kell kezelni az iskolákban. Tehát nagyon fontos pedagógusaink társadalmi megbecsülése, életminőségük javítása, hiszen a jövő múlik rajta, annak minősége, a nemzet felemelkedése. Emelem poharam tehát a pedagógustársadalomra, az intézmény kollektívájára. Isten éltesse őket – zárta gondolatait az igazgató.

Fotó: POK

A pedagógusnapon, június első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak.