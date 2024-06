Dunaújváros

Városunkban a polgármesteri szavazás tekintetében 34. 790 választásra jogosult állampolgár szerepelt a névjegyzékben, közülük 19.603-an éltek a szavazati jogukkal (ez 56,35 százalékos részvételi arányt jelent). Az urnákban már csak 19.586 szavazólap volt, ebből még további 499 lap érvénytelen volt, tehát 19.087 érvényes szavazólap alapján oszlott meg a voks a két jelölt között. Pintér Tamás, a Rajta Újváros jelöltje 12.938 szavazatot kapott, ezzel továbbra is ő marad a polgármester. Kihívója, Magyar András, a Fidesz-KDNP és a JUVE jelöltje 6149 voksot kapott.

A tíz egyéni választókerület mindegyikében a Rajta Újváros jelöltjei nyertek mandátumot (Szántó Péter, Gyöngyössy Csaba, Motyovszki Mátyás, Barta Endre, Mezei Zsolt, Szabó Zsolt, Kálló Gergely, Pappné Grabant Ilona, Tóth Kálmán, Orosz Csaba).

Kompenzációs listáról a Fidesz-KDNP és a JUVE három, míg a Mi Hazánk egy képviselői helyet foglalhat el az új közgyűlésben (a listás sorrendek alapján Magyar András, Bükki Miklós, Oláh János és Badó Péter töltheti be ezeket a mandátumokat).

Pintér Tamás a közösségi médiában tette közzé nyilatkozatát: „Ezzel újra teljes felhatalmazást nyertünk városunk vezetésére. Két szó jut eszembe: hála és szolgálat. Hálás vagyok minden nekünk bizalmat szavazónak és ígérem, hogy azokat is szolgálni fogjuk, akik nem minket támogattak! Az elmúlt öt évben is azon dolgoztunk a Rajta Újváros! Egyesület frakciójával, hogy minél élhetőbb és szerethetőbb várost teremtsünk. Ez a jövőben is így lesz.”

Magyar András úgy fogalmazott: „Köszönöm mindenkinek a választáson való részvételt, és rendkívül hálás vagyok a támogatói szavazatokért! Köszönöm mindazok munkáját, akik velünk együtt dolgoztak a kampányban, és segítették a munkánkat! Még vasárnap este telefonon hívtam Pintér Tamást, gratuláltam neki a győzelemhez és jó munkát kívántam a folytatáshoz. A választók egyértelműen kinyilvánították akaratukat, amit természetesen tudomásul veszünk, hiszen erről szól a demokrácia. A városért való szolgálatot a lehetőségeink függvényében folytatjuk!”