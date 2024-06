Mindannyian felháborodunk, ha agyonvert, kínzott, éhhalálra ítélt állatokról hallunk. Az állatokhoz való hozzáállást azonban tanulni kell. Az éheztetés és az agyonkényeztetés között nagyon hosszú az út, számtalan csapdával, amelyet elkerülhetünk, ha időben megtanuljuk, hogy az állatokat nem elég csak szeretni, tartani felelősséggel és kötelességgel jár.

A Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium elkötelezett az állatvédelem iránt. Ezt igazolja a közelmúltban elnyert díj, amely révén egy egész esztendőn keresztül büszkén viselhetik az Állatbarát Középiskola nevet.

Mint azt Baranyi Hajnalka oktató, a program szervezője elmondta, hosszú folyamat előzte meg a cím elnyerését. Maga is rendkívül fontosnak tartja az állatvédelmet, s úgy gondolta, hogy egy ilyen programhoz csatlakozni nagyon jó ügy, amely szerencsére a kollégáinál és a gyermekeknél is fogadókészségre talált. Hogy mennyire összhangban van nála az elmélet a gyakorlattal azt az is igazolja, hogy a saját kutyusa is, Havas Joe, egy mentett tacskó.

A program első állomásaként még tavaly októberben először csatlakozott az intézmény az Állatvédelmi témahét 2023 programjaihoz. A rendezvénysorozat közel 4 hétig tartott a Lóriban:

Megismerték az állatmentők munkáját is.

- Októbertől kezdve eledelt és adományokat gyűjtöttünk három állatvédő, - mentő szervezet számára, elkészült iskolánk mancsformája és megcsináltuk a napszemüveges kihívást is, létrehoztuk a Kiskedvencek falát, amelyen mindenki elhelyezhette, kis kedvence fotóját. Meglátogattuk a Törpi Bölcsit, ahol szebbnél szebb cicák várják szerető gazdijukat, illetve folyamatosan érkeztek a cicák is az osztályokhoz, megszínezve a tanulók életét, akik a dédelgetés mellett információkat hallhattak a cicamentés folyamatáról és a közösségi szolgálat lehetőségéről. Iskolánkba látogatott a FÁDA civil állatvédő egyesület vezetője is egy gyönyörű kölyökkutyával, és a megtartott órák keretében betekintést nyerhettek a tanulók az állatmentők életébe, tisztázódtak a tenyésztő és szaporító közötti fontos különbségek, valamint információkat kaphattak a felelős kutyatartás legfontosabb pillérjeiről.

Mindezek mellett voltak osztályfőnöki, rendőrségi órák, és játékos tanórák is, ahol feladatokon keresztül ismerhették meg a tanulók az állattartás öt alappillérét,és készültek madárodúk, sünlak és bogárhotelek is. Itatótál került ki iskolánk elé az erre járó állatok számára (bár ezt kb. 3 óra alatt ellopták a „helyiek”), elkészült egy QR-kódos „virtuális” tanösvény is a folyosókon a társállatok kapcsán. A Budapesti Állatkert, az Egzotikus Állatpark Előszállás és a Baracsi úti Arborétum látogatására is sor került, utóbbiban a madárgyűrűzéssel ismerkedhettek meg a gyerekek.