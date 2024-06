A Taborfigyelo.hu azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a táborozó gyerekek száma valamelyest csökkent, a tavalyi rekordszámú 230 ezer résztvevővel szemben 2024-ben 215 ezer táborozóval számolnak, aminek legfőbb oka, hogy a nyári szünet egy héttel rövidebb lett, így idén tíz héten át vakációzhatnak a gyerekek.

A legnépszerűbb tábortéma 2024-ben is a sport lett. A második helyen a kalandtáborok vannak, míg a harmadik helyen döntetlennel az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborok, illetve a katonai táborok szerepelnek - írták.

Jelezték azt is, hogy a legnépszerűbb táborcélpontok között Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyék vannak, de sok gyermek vakációzik Somogy és Fejér vármegyékben is.

A közlemény szerint a táborozó gyerekek valamivel több mint fele (53 százalék) napközis táborban vakációzik, míg 47 százalékuk ottalvós programokon vesz részt.