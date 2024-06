A nyár a nagy grillezések, roston sütések, de még a szalonnasütések ideje. Ki az, akinek ne jutna eszébe, hogy milyen hangulatos is egy szabadtéri tűzrakó-helyen egy botra elszúrt szalonnadarab ropogósra sütése, s a lecsöppenő szalonnazsír némi korommal vegyítve ínyenc étel, ahogy beborítja a friss kenyeret. Ha már tüzelés, akkor valamihez kell kezdenünk a kerti zöldhulladékkal is, mindezekről kérdeztük dr. Sürü Renáta, jogászt közigazgatási szakértőt:

Ahogy önkormányzat, annyi szabályozás - hívja fel a figyelmet, dr. Sürü Renáta.

– Meg kell különböztetnünk országos és helyi jogi szabályozást, attól függően, hogy mit szeretnénk éppen csinálni. Internetes világunkban érdemes figyelemmel kísérni a NÉBIH által működtetett „Tűzgyújtási tilalom térképet” és a települési önkormányzat honlapján megtalálható tűzgyújtási szabályokat tartalmazó rendeletet.

A térképen piros színnel jelölt területeken a tűzgyújtási tilalom idején betartandó szabályok vannak hatályban! A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható. A lakóhelye vagy az aktuális tartózkodási helye környékén található erdőterületek beazonosíthatók a térkép segítségével. A tűzgyújtási tilalom elrendelése, és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

A június 24-én érvényes tűzgyújtási tilalom, de mindig tájékozódjunk a NÉBIH honlapján

Ha otthon vagy a hétvégi házunknál szeretnénk tüzet gyújtani, akkor annak nincsen semmi különös akadálya, a jogász azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a házunk táján a kerti hulladékok égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat.

Dunaújvárosban a szabályok szerint október 27-től kezdve minden szerdán és pénteken van lehetőség az avar, illetve zöldhulladék égetésére, mindezt a városlakók délelőtt 9 és délután 17 óra között tehetik meg, kizárólag szélcsendes időben. Az ünnepnapok természetesen kivételt képeznek az említett napok alól, hiszen akkor továbbra is tilos a tűzrakás. A nedves, beteg ágakkal és falevelekkel nem érhető el „tiszta” égés, így rengeteg füst keletkezik, amely nem csak a környezetünkre káros, hanem a többi városlakót is zavarhatja. A károsanyag kibocsátás elkerülése végett az égetésre ítélt anyagokat továbbra is érdemes szárítani.