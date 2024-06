Fotó: Laczkó Izabella

Nehezen kunyerál az ember

Dr. Rombauer Edit főorvos asszony örömmel fogadta és köszönte meg az adományt, s mutatták meg, hogy fénnyel és hanggal , hogyan jelzi a berendezés, hogy hol van szükség sürgős segítségre:

– Nagyon fontosak ezek az adományok, hiszen köztudott, hogy a kórházak elég nehéz anyagi helyzetben vannak, a szinten tartásért küzdünk. Régen működött a nővérhívó, s nagyon fontos szerepe is volt a betegek ellátásában, de sajnos az idő „megette” az egész rendszert.

Különösen fontos ez nővérhiánynál…

– Létszám-hiányra én most éppen nem panaszkodhatok, mert megvagyunk, de tény és való, hogy a beteg ellátásában alapvető, mert kijön a folyosóra és már látja, hogy merre kell menni. A betegek nyugalma és biztonsága rettenetesen fontos. Ez nagyon nagy eredmény

Mi lenne a következő kívánság?

– Mindig van kívánság… A legnagyobb álom a komfortosítása az osztálynak, az nagyon-nagyon jó lenne. De picikéket is tudunk találni, de nagyon nehéz, mert nehezen kunyerál az ember. Most is a Hankook dolgozója keresett meg bennünket, mondtuk, hogy ez nagyon nagy segítség, s ha van mód és lehetőség, akkor mi ezt nagyon jó néven vesszük.

Ahová a dolgozóink fordulhatnak

– A Hankook számára kiemelten fontos a helyi közösségek támogatása, az, hogy lokálisan tegyünk a fejlődésért és hozzájáruljunk egy jobb, élhetőbb környezet kialakításához. Területi illetékessége miatt a Szent Pantaleon Kórház az az intézmény, ahová szükség esetén a legtöbb dolgozónk is fordulhat. Sok gyerek, köztük számos Hankook dolgozó gyermeke is ennek a kórháznak a falai között jön a világra. Így megtiszteltetés számunkra, hogy a magunk eszközeivel hozzájárulhatunk a kórház dolgozóinak lelkiismeretes munkájához, és az itt gyógyulók kényelméhez” – mondta Hongsuk Lee, a Hankook Tire Magyarország Kft. HR igazgatója.

Fotó: Laczkó Izabella

A következő a lift lehetne..

Az általános sebészeti osztály mindkét szárnyán megvalósult nővérhívó berendezés 4,6 millió forintba került a betegek használják, tökéletesen működik.

Az ünnepélyes átadáson részt vett a Hankook részéről Hongsuk Lee, a Hankook Tire Magyarország Kft. HR igazgatója, Roy Katalin, a Hankook Tire Magyarország Kft. Kommunikációs vezetője, és Morva Dávid, a Hankook Tire Magyarország Kft. Kommunikációs specialistája.