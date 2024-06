Egyáltalán nem dőlhetünk hátra, mert a választási szakaszban is egy több témát érintő, nagy munkában vagyunk. A választási kampányidőszakot megelőző harcos cselekvéssorozatot kell folytassuk, hiszen folyamatban lévő nagy értékű beruházásaink vannak. Ez az időszak egyben új kihívásokat jelent, amire meg kell találni a válaszokat is. Az elmúlt napok is azt támasztják alá, hogy még nagyobb lendülettel kell a munkavégzésbe belecsapni.

Nagyon izgult az eredmény miatt?

Igen. Nem a várakozás miatt, hanem amiatt, hogy egy átrendeződő lakossági közegben mi az érzékelés az elmúlt időszak eredményeit tekintve. Tehát a szavazatarány egyfajta visszajelzés. Az eredményben az is tükröződött, hogy nem elég jól dolgozni, azt láttatni is kell, hiszen a mi településünk kifejezetten olyan település, ahol a lakosság nagy része szinte aludni jár haza. Az életüknek nagyobbik felét a munkahelyen töltik, ne adj Isten még a gyermekeit is magával víve a munkahelyi környezetbe. Aki a településnek a Dunaújváros közelebbi felén lakik és így él, annak nincs oka nyugatabbra jönni és nem érzékeli azt a sokféle színességet, amivel Nagyvenyim meg tudná kínálni.

Az októberben felálló új testületben független induló volt a többség. A többiek a kormánypártok támogatásával indultak. Okozhat ez problémát a munka során?

- Nem, mert az elmúlt tíz évben sem volt annyira marginális kérdés a pártpolitikai megközelítés. Ennek igazából csak demonstratív jelentősége van, hogy az adott személynek tudják az erkölcsi hovatartozását, az identitását az emberek. De ezt egyébként is tudják, hiszen ismernek minket. Tehát nem okoz semmiféle problémát. Teljesen mindegy milyen az élete a nagypolitikát tekintve, ha szíve csücske Nagyvenyim, és ezzel a megközelítéssel áll a munkához, akkor ez nem oszt, nem szoroz. Soha nem is volt itt jellemző, hogy pártoskodás lett volna.

Nagyvenyimen számos közösségi program szolgálja a falu lakosságának igényeit

Fotó: Horváth László

Hallottunk folyamatban lévő fejlesztésekről. Ennek részletei?

- Benne vagyunk egy TOP Pluszos koncepció megvalósításának előkészítésében, ami rendkívül bonyolult projekt, az Élhető Települések pályázati rendszere. Ez négylábú, markánsan elkülöníthető projekt. Tehát négy olyan területet érint, ami egy-egy projektként önmagában is nagy dolog lenne és most egyben szükséges kezelni. Bonyolultságát minden eddigit leköröz. Van benne egy kis útépítés, egy új zebra, árokbefedés, járdaépítés. Van benne felszíni vízelvezetés elem. Továbbá rekreációs projekt, tehát olyan közösségi fejlesztés, ami a szabadidő szolgáltatásokat és okos fejlesztéseket takar. Valamint van benne rekultivációs rész, ami hulladékkal szennyezett terület rekultiválását jelenti.