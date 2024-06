Az átadón Oláh István, Perkáta polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Majd dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke vette át a szót.

Fotó: Guj Letícia

– Nagy örömmel érkezünk minden vármegyei településre, különösen ha olyan olyan átadóról van szó, ami a helyiek életkörülményeit javítja, komfortvezetőt növeli. Ha megkérdezzük általában egy település lakóit, hogy mi az elvárásuk, az elsők között hangzik el az utak felújításának kérdése. Perkáta most egy nagyot tudott előrelépni, hiszen a mai napon 155 millió forint összértékben átadunk mintegy 1800 méter hosszan megújult útfejlesztését. Ebből a Dózsa György út, a Peking utca és a Széchenyi út felújítása történt meg nagyobb szakaszokban, emellett szintén TOP forrásaiból 44 millió forintból 48 parkolóhely kiépítésre is megtörtént. Ugyanakkor örömmel értesültem róla, hogy a Magyar Falu Programban elnyert útfejlesztési forrásokat is szintén eredményesen használtak fel, segítségével a Szent István utca egy szakasza is megújulhatott, amelyet a közeljövőben tudunk majd átadni.

Fotó: Guj Letícia

Ez egy nagy fejlődés, egy nagy csomag, de természetesen mindannyian tudjuk, hogy bőven van útfelújítási igény még itt Perkátán. Múlt héten végigjártuk polgármester úrral és a helyi segítőkkel a település legakutabb problémáit, ezek közül az egyik legfontosabb pedig a 62-es irányából a települési bekötő út kérdése. Ezt Perkáta vonatkozásában a legfontosabb fejlesztési célként tűztük ki. Hiszen a felmarás már megtörtént a bekötőn, és ha így megyünk neki a télnek, akkor komoly állagsérelem is bekövetkezhetne az úton, tehát mindenképpen előre szeretnénk ezt sorolni. Ezen dolgozunk a következő időszakban itt együttesen, közösen a lakossággal.

Miután egy projekt átadóról van szó, szeretném mindenkinek megköszönni, akinek része volt a mostani fejlesztésben, így az önkormányzatnak és a perkátai lakosoknak azt a türelmet is, amivel kivárták az útfelújításokat, a kivitelező kiváló minőségű munkáját. De köszönet illeti a műszaki ellenőrt, a hivatali apparátust, projektmenedzsment szervezetet is. Gratulálok Perkátának a magunk és a vármegye részéről, és partnerségünket ajánljuk a továbbiakban is a fejlesztésekhez – fejtette ki dr. Molnár Krisztián.