Közel hét éve tölti be a polgármesteri tisztséget a faluban. Hogyan értékeli az eltelt időszakot, milyen fejlesztést, fejlesztéseket emelni ki?

– 2017-ben, amikor az időközi választást követően polgármester lettem, nehéz pénzügyi helyzetben voltunk, de ezt rövid időn belül sikerült stabilizálnunk. Büszke vagyok arra, hogy az utóbbi négy és fél évben pályázatok segítségével közel két milliárd forintot sikerült Iváncsára hozni. A pályázati célok meghatározásánál elsődleges szempont, hogy a lakosság széles körének igényeit szolgálják. Olyan fejlesztések valósultak meg, amelyekre évtizedek óta vártunk: kilenc kilométer járdát, új utakat építettünk, éppen most készült el a településközpont is, amely igazi ékessége lett Iváncsának. Nagy öröm, hogy egyre több gyerek születik, rengeteg családos költözik ide, ők új bölcsődébe, kívül-belül megújult óvodába járhatnak, új játszótéren játszhatnak. Az iskolásaink számára új tantermeket, eszközöket, modern étkezőt, nyáron ingyenes táborozási lehetőséget biztosítunk és végre faluházunk is új külsőt kapott. Valamennyi rendelőnket felújítottuk, orvosaink munkáját új eszközök beszerzésével is segítjük. Az önkormányzat és a civil szervezetek közös munkájának hála kimagasló a közösségi életünk, rengeteg rendezvénnyel, minden korosztály számára tartalmas programokkal.

Iváncsa gyönyörű településközpontja.

Fotó: Önkormányzat

Milyen tervekkel indulna neki az új ciklusnak, hiszen nyilván, mindig vannak megoldásra váró feladatok?

– Azt vallom, hogy soha nem lehetünk elégedettek, mindig új célokat kell megfogalmazni, tervek bőven vannak. Ahogy említettem, egyre több a családos, a kisgyermekes a faluba, most éppen azért dolgozunk, hogy az óvodánkban megnyissuk az ötödik csoportot, hogy egyetlen iváncsai gyereket se kelljen elutasítanunk. Folytatni szeretném az út és járdafelújításokat, megvalósítani a teljes közvilágítás energiatakarékos cseréjét, és erősen lobbizni kell az állami útfelújítás megvalósulásért is. Nagy álom egy multifunkcionális, sport és kulturális célokat szolgáló csarnok építése, amelyet a következő ciklusban szeretnénk elkezdeni.