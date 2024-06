Jelenleg a helyzet elfogadható, mert a tavalyi év és az idei év is hozott csapadékot bőven, a talajvízszintje megnőtt, visszatöltődött a víz a földekbe. Adott a kérdés: vajon meddig tart ez a helyzet?

Néhány évtizeddel ezelőtt még volt esély öntözés nélkül is termeszteni bizonyos zöldségeket, ma vízpótlás nélkül megfelelő termést elérni lehetetlen.

Hazánkban nem csak a csapadék mennyisége kevés, de eloszlása sem ideális. (Az idén például az első négy hónapban száz milliméter csapadékot mértek, utána májusban pedig nyolcvanat.) Az öntözés megfelelő tervezésével és kivitelezésével annak hatékonysága növelhető.

Sokféle módszerrel öntözhetünk, mindnek van előnye és hátránya is. Alapelv, hogy inkább ritkábban de nagyobb vízadaggal öntözzünk, mint gyakran kicsivel. Utóbbi esetben nagyobb a párolgási veszteség, de ami a nagyobb baj, hogy így csak a talaj felső rétegét nedvesítjük át, és a növények gyökerei ezért oda koncentrálódnak, ami nem ideális, mert egy-egy öntözés kimaradása emiatt nagyon meglátszik majd a növényeken. Ha nagyobb vízadaggal öntözünk az mélyebben nedvesíti át a talajt és az ott élő növények gyökerei azt érzékelik, hogy mélyebben is találnak vizet, ezért lefelé is nőnek. E növények sokkal önellátóbbak lesznek, hiszen a talaj mélyebb rétegeiben akkor is találnak majd vizet, ha a felső rész már kiszáradt. (Csak egy érdekesség: egy átlagos méretű, kifejlett tök növénynek, ha az összes gyökerét egymás mellé tennénk az nagyjából tizenhat kilométer hosszú lenne.)

A második fontos kérdés: mikor locsoljunk? A válasz:

a késő esti, vagy a kora reggeli órák hőmérséklete a legalkalmasabb az öntözésre.

Ha este öntözünk, akkor kisebb a párolgási veszteség, és az éjszaka folyamán van idejük a növényeknek jobban hasznosítani a vizet. A kora reggeli öntözés előnye pedig, hogy lévén hamarosan fölmelegszik a hőmérséklet, így rövidebb ideig nedvesek a levelek. A levelek felületének gyors száradása növényvédelmi szempontból is előny, hiszen száraz felületű leveleken kisebb eséllyel fertőznek a baktérium és gomba kártevők.