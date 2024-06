Termálkút helyzetkép 41 perce

Melegvizet olcsón vagy drágán az élményfürdőbe? Inkább drágán... (videóval)

Még 2021 februárjában Pintér Tamás polgármester és Szabó György, a DVG Zrt. akkori vezérigazgatója sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az élményfürdőnél elkezdődnek a kútfúrási munkálatok. Ez 2021 áprilisában meg is történt, pár hónap elteltével pedig a tereprendezési munkálatokkal is végeztek, aztán csak csepegtették az információkat, ma pedig nem tudni, mi lesz a sorsa ennek a projektnek.

Duol.hu Duol.hu

Fotó: LI

A 2021. szeptemberi közgyűlésen merült fel a kútfúrás kérdése. Ekkor Mezei Zsolt alpolgármester elmondta, hogy sikeres volt a fúrás, ugyanis 1344 méteren 41,7 fokos vizet értek el, a vízhozam óránként 5 köbméter, a víz minősége pedig megfelelő. Keresik a megoldást A dunaujvaros.com 2023. augusztus 29-én ezt írta: „Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester elárulta: keresik annak a módját, technikáját, fedezetét, hogy az élményfürdő feneketlennek tűnő energiafelhasználását enyhítsék, kiváltsák akár napelemes, illetve bármilyen alternatív energia felhasználásával. Igény van, fedezet nincs? Fotó: Laczkó Izabella Majd idén április 29-én a dunaujvaros.com Mezei Zsolt alpolgármestert idézve ezt írta „Nincs a közelben termálvíz, hiába fúrtunk kutat, nem járt hasznos eredménnyel” ezért költséges az élményfürdő üzemeltetése. Majd szintén az említett honlapon a következőket írták: „Mezei Zsolt szerint az élményfürdő fenntartása napi 2 millió forintba kerül. A sok költség közül a legnagyobb az, hogy a vizet melegíteni kell, ami óriási összeg.” (Azt már mi tesszük hozzá, hogy saját tulajdonú önkormányzati eszközük már nincs is hozzá – a szerk.) Tehát a kútfúrás megtörtént, 2021-ben még azt mondta Mezei alpolgármester, hogy a talált víz minősége megfelelő, két hónappal ezelőtt pedig azt, hogy a kútfúrás nem járt hasznos eredménnyel. Elengedett megoldás A kormány adott 220 millió forintot a kútfúrási projektre, a fúrást a munkával megbízott cég elvégezte, találtak is megfelelő minőségű, hőfokú vizet. Ehhez képest a gázmotoros erőművekkel igen költséges áron melegítik fel a vizet, hogy az élményfürdőbe ne bányató hőmérsékletű vízben fürödjenek az emberek. Majd sajnálkoznak, hogy ez milyen drága és hogy ennyiért nem lehet egész évben működtetni a komplexumot. Ezzel szemben a projektet vélhetően az önkormányzat elengedte, erre enged következtetni a terület elhanyagolt mivolta is. Erről meggyőződhetnek önök is a helyszínen, a napokban készített videónkból.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!