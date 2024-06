Te is grafikusként képzeled el a jövődet?

Már hozzászoktunk, hogyha felnőttként szeretnénk másik szakmát elsajátítani, arra van lehetőségünk - bizonyos feltételek mellett - ingyenesen a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeiben. Itt a bizonyos feltétel azt jelenti, hogy az első két szakma megszerzését felnőttképzési jogviszonyban is ingyenesen biztosítja az állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult. Tehát, ha nincs még két szakmánk érdemes válogatni a kínálatból.

Nagyon sokan lettek már így szakácsok, cukrászok, asztalosok, de festők és villanyszerelők is. Most a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pusztaszabolcsi intézménye ingyenes grafikus-képzést is indít.

A Dunaújvárosi SzC Szabolcs Vezér Technikum 1,5 éves, ingyenes Grafikus képzést indít érettségizetteknek felnőttoktatásban. Ennél a képzésnél is ugyanazok a feltételek mint a többi hasonló felnőttképzési kurzusnál.

Rugalmas munkarend van esti oktatással, hogy napközben lehetőség legyen dolgozni. Nagyon sok korábbi vizsgatantárgyat beszámítanak. A dunaújvárosi intézmények itt helyben vannak, de Pusztaszabolcs sincs több félóránál. És nem utolsó sorban olyan szakmákat oktatnak, amelyekkel javíthatunk az elhelyezkedési esélyeinken.

Már most érdemes a www.dunaujvarosiszc.hu oldalt nézni és érdeklődni arról, hogy milyen szakmák szerzésére van felnőttként is és ingyenesen lehetőség szeptemberi kezdéssel.

A grafikus képzésre jelentkezni lehet az iskola honlapján vagy az [email protected] email címen.