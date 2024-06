Így azt írtam: Másol ennyi idő alatt egy egész városrészt, de minimum egy felhőkarcolót felhúznak, én csak egy villanyórát szeretnék...

2. történet

Majd később - úgy körülbelül egy év múlva - elmesélem azt is, hogyan próbálunk a hétvégi telkünkön (ahol se villany, se víz, csak gaz van) ivóvízhez jutni. Most még csak ott tartunk, hogy a község önkormányzata azt kéri a tervek, nyilatkozatok bemutatása, és a kétszázezer forint befizetése után, hogy mielőtt hozzájárulna ahhoz, hogy a szolgáltatónál az ügyintézést elkezdhessünk, adjunk be egy nyilatkozatot arról is, hogy mire kell nekünk a telekre az ivóvíz...

Gondolkoztam azon, hogy azt írom viccelődve, hogy vízesést szeretnék, ami a telek alján egy kecses, ám dekoratív szökőkútban ér véget, ami majd a későbbi űrleszálló pályánál jól mutat. De lehet, hogyha ezt írom, akkor közületi fogyasztónak minősülök, és majd újabb és újabb még újabb papírokat kérnek... Nem kockáztathatok, meg szeretném élni a csapvizet... Mondhatjuk, az éjjel soha nem ér véget, ebben az esetben még csak most kezdődött.