-Aki napra megy, ne sminkeljen?

A napsugarak miatt nem szükséges kerülni a sminkelést, sőt a színezett nappali krémek, alapozók között találunk UV-szűrős termékeket is, illetve a fényvédő krémek színezett formában is elérhetőek. A jó smink önbizalmat és jó közérzetet ad, erről senkinek sem kell lemondania nyáron sem. A

strandon mellőzzük az erős sminket, esztétikailag sem nyújt szép látványt az izzadtságtól, víztől megfolyt alapozó, vagy szemfesték. Érdemes szakember tanácsát kérni a bőrtípusnak megfelelő készítmények megválasztásához. Az ideális termék egyben fényvédő is, megoldást nyújt a bőrhibák

elfedésére, tartós és nem zárja el a pórusokat.

- Ott is leéghetünk, ahol nem gondoljuk ?

- Azt gondolnánk, hogy fényvédelemre csak a parton van szükség, pedig a vízben is könnyen leéghetünk. Az UV fény különösen a tiszta tengervízben mélyre lejuthat, ezért fontos, hogy úszás előtt is, az egész testfelületen használjunk napvédő krémet. A vékony , laza szövésű fehér blúzok, pólók sajnos nem védik kellőképpen a bőrünket, illetve sokan öltöztetik gyermeküket is fehérbe. A legideálisabb, ha speciálisan erre a célra kifejlesztett, UV-szűrős ruhával védjük bőrünket a leégéstől. Nyílt vízen, hajókirándulás esetén a visszaverődő UV sugárzás is jelentős, ilyenkor a déli órákban a naptej nem nyújt kellő védelmet. A szemet napszemüveggel , a fejet kalappal kell védeni, így a napszúrás is elkerülhető. A fényvédőt 2-4 óránként újra fel kell vinni a bőrre, fürdőzés esetén gyakrabban is.

- Ha az otthoni kezelés nem segít, akkor mit tegyünk ?

- Ha a korábban leírt tanácsok ellenére a bőrtünetek nem javulnak forduljanak a háziorvoshoz, aki gyógyszer-allergiától vagy fényérzékenyítő gyógyszer esetén a gyógyszer-mellékhatásoktól el tudja különíteni a tüneteket és vényköteles antihisztamint (allergia elleni viszketés csillapítót) tud felírni. Ha egy másodfokú napégés szövődményét észleli antibiotikumot is adhat, illetve megfelelő szakambulanciára tudja utalni a pácienst. A strandolás éjszakáján fellépő magas láz, hidegrázás, nem csillapodó hányás és tudatromlás napszúrásra utal, ekkor sürgősségi és akár néhány napos fekvőbeteg ellátás szükséges. A bőrtünetek teljes gyógyulásáig a napfürdőzést ne ismételjük.