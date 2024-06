Jobb Gyula, polgármester úr és a helyi Fidesz csoport vezetésével Kulcson is mozgósítunk. Ahogy eddig is tettük, most is az emberek személyes megkeresését és meghallgatását tartjuk a legfontosabbnak. Természetesen a meghallgatásuk után, az alapján, az ő érdekük képviselete a legfontosabb szolgálatunk. – írja posztjában dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán.