Minden évben komoly fejtörést okoz az iskoláskorú gyermekek családjai számára a nyári szünetben megoldani a gyerekelhelyezést. Míg a gyerekek alig várják a vakációt, addig a szülőknek sokszor igen nehéz feladat a nyári gyermekfelügyelet megszervezése. Különösen érinti ez a probléma azokat a családokat, akiknek kevés segítsége van. Mert nincs a közelben hadra fogható nagyszülő, nagytestvér, vagy rokonság. Nehéz helyzetben vannak azok a családok is, akiknek bár a városba jár iskolába a gyermekük, nem helyi lakosok. Ebben az esetben nagy eséllyel a városi és a lakcímen működő támogatott táborozási lehetőségtől is elesnek.

Dunaújvárosban idén is az élményfürdőben lesz a központi nyári tábor. A szervezési feladatokat ezúttal is a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) végzi. Mint az a jelentkezési lap tájékoztatójában szerepel, a tábor július 1. és augusztus 9. között, hat héten keresztül vehető igénybe. Itt vigyáznak az 1-6. osztályos gyermekekre munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra között, de lehetőség lesz a táborozóknak a korábbi érkezésre 6 órától, illetve a délutáni ügyeletre 17 óráig az élményfürdő előcsarnokában.

A napi maximális létszámot 90 főben határozták meg a szakemberek és a döntéshozók. A jelentkezési lapokat legkésőbb június 24-ig kell benyújtani a GESZ-hez. Eddig kell befizetni a tábori díjat is, ami idén napi 2915 forintot jelent. Ebben az összegben - az előző évek gyakorlata alapján - benne van a fürdőbelépő, a napi háromszori étkezés és kulturális programokon való részvétel díja is. A szervezők azonban arra is felhívják a dunaújvárosi gyermekes családok figyelmet, hogy mint minden évben, így idén is csak a befizetéssel válik véglegessé a jelentkezés a tábor turnusaira. A további turnusokra is folyamatosan fogadják a jelentkezéseket.

A napközis táborban diétás étkezést nem tudnak biztosítani. A gyermek táborból való eseti kimaradását a szülőnek telefonon, személyesen vagy írásban kell előzetesen bejelenteni az élelmezési ügyintézőnek. Az étkezés lemondásának határideje: a távolmaradást megelőző nap reggel 9 óra.