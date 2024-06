Daruszentmiklóson az 1-es számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottság elnökétől, Somogyi Lászlónétól ezt is hallottam:

– A tervezett módon felkészülten, reggel hatkor nyitottuk meg a szavazó helyiségünket. Az első polgár néhány perc múlva nyitotta meg a sort, ami körülbelül délelőtt tízig folyamatosan tartott. Akkor a szavazók hulláma jelentősen csökkent. Úgy tűnt, hogy valóságos ebéd utáni sziesztát is tarthattak, amit az érkezők száma igazolt. A korábbi választási eseményekkel még nem érdemes összevetni a beérkezettek számát, mert lehetséges, hogy a szokások is változtak, és majd a délutáni időszakban érkezik meg a választásra jogosultak nagyobb része. Elmondhatom, hogy barátságos hangulatban zajlott az esemény és az ideérkezők felkészültek voltak, segítségre nem szorultak. A mozgóurnás szavazásra a délutáni órákban került sor.

A község 2-es számú szavazókörében Somogyiné Péntek Andrea a szavazatszámló bizottság elnöke, aki elmondta:

– Már a korábbi években is részt vettem a szavazatszámláló bizottság munkájában, ezúttal első alkalommal látom el az elnöki feladatokat. A szavazók beérkezése hasonló ritmusban történt, mint az előző választásokkor. Az első szavazó negyed hét körül érkezett, és ahogy számítottunk is rá, nyolc óra körül megkezdődött a délelőtti sokaság. Tíz óráig előfordult, hogy egy kisebb sor is kialakult, de polgárok derűs, megértő hangulatban voltak, ezért nyugodtan kivárták a maguk idejét. A délután folyamán egészen este hétig mi is türelemmel várjuk azokat, akiknek eddig nem állt módjukban fölkeresni bennünket.

Fotó: Balogh Tamás

– Komoly dolognak tartom a szavazás lehetőségét – mondta Kajári Mariann. – Sajnálnám, ha nem tudnék részt venni rajta. Tudom én, hogy az egyetlen szavazatom leginkább a helyi képviselők kiválasztásánál bír nagyobb jelentőséggel, de örülök annak, hogy a nagyobb körökben is jelezhettem a véleményemet a voksommal. Mást is arra buzdítanék, hogy éljen a lehetőséggel.