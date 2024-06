Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a jó szakembereket meg kell fizetni, bármilyen szakmát is képviselnek. De mostanában egyre több kókler, egyre több lehúzós „mester” van jelen a piacon. Nagyon sokan – feltehetően nem is rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel, legfeljebb láttak mestert, aki értett is hozzá. A szakemberhiány kedvez a végzettség és a képzettség nélküli munkaerőnek legalábbis egyelőre illetve rövid ideig. Akik nem megfelelő munkát végeznek, azok reményeink szerint kikopnak a szakmákból. Éppen ezért van kiemelt jelentősége, a szakképzésnek, a szakemberképzésnek.

A leendő mesteremberek egyik képzőhelye a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola. Németh Lászlóné megbízott igazgatóval beszélgettünk a szakemberképzésről, az elvárásokról.

Kiket tanítanak a Hildben?

– Magasépítő technikusokat, ácsokat, asztalosokat, burkolókat, festő-mázoló tapétázókat, kőműveseket, szobafestőket, bolti előkészítőket és számítógépes adatrögzítőket, ez a nappali oktatási palettánk. Felnőttoktatásban szintén jelen van a magasépítő technikus és az asztalos oktatás, valamint a nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő képzés is.

Mennyire népszerű ezek a szakmák? Azt mindannyian tapasztaljuk, hogy ezek nagyon jól fizető szakmák, és az is tény, hogy mára már egy jó szakma felér egy diplomával. De vonzó ez a pálya fiatalok körében?

– Mind az építőipari, mind a faipari szakmák nagyon keresettek, szakemberhiány van országos szinten is. Egy jó szakember ma már akár jobban is kereshet, mint egy diplomás. Ha valaki korszerű tudással szépen és tisztán dolgozik, az keresett szakemberré válik. Mi igyekszünk olyan alapokat biztosítani, hogy akiben megvan elhivatottság, az jó szakemberré válhasson.

Az aulában megtekinthetők a frissen vizsgázott asztalosok remekei. Ugye annak idején a középkorban a vizsgamunkákat mindig így nevezték. Hogyan sikerültek a vizsgák?

– A vizsgáink jól sikerültek, voltak szakmáink, ahol nagyon magas színvonalon teljesítettek tanulóink. Vizsgaremeket minden évben készítenek asztalosaink, ezzel mutatják meg tulajdonképpen a vizsgatevékenységen túl, hogy mit sajátítottak el a szakirányú oktatás folyamán. Valamennyi szakmákban készítenek portfóliót a vizsgára készülő tanulóink. Elindulva a munkavédelemtől, az alkalmazott anyagoktól, szerszámoktól, technológiákon át komplexen mutatnak be az adott szakmában végzett feladatokat, például egy tetőszerkezet elkészítését. Munkájukat fázisfotókkal illusztrálják is, a kiinduló ponttól a teljes megvalósulásig. Így a többi között azt is például hogyan készített el egy ács egy előtetőt, vagy hogyan rakott egy falat egy kőműves.