Lakossági bejelentés alapján értesültek arról, hogy egy újtelepi ingatlanon hátrahagytak egy közép-ázsiai juhászkutyát, a tulajdonosa(i) lemondtak róla.

A femások egy helyszíni videót is közzétettek, amin elsőre mi inkább egy keverék kutyust véltünk volna felfedezni, s nem pedig egy fajtiszta juhászt, de ez amiatt lehet, mert rendkívül alultáplált: normál esetben 50-70 kilogrammnak kellene lennie, viszont ennek a szerencsétlen állatnak körülbelül 25-30 kilogramm a súlya. Az ingatlan területe elhanyagolt és gazos, a kutyus pedig egy előtetős építmény faoszlopához volt kikötve egy vontatókötéllel, amely ráadásul márcsak 20-30 centiméteres mozgásteret engedett neki. Sem élelem, sem víz nem volt neki, ki tudja, hogy már mióta. Az egyik füle vérzett, olyan, mintha lerágták volna. Az elsődleges vélemény alapján valószínűleg szuronyos istállólegyek lepték el, a csípése nemcsak fájdalmas, hanem annyira viszket, hogy az állat véresre vakarhatja a helyét.

Lajos Bence, a FEMA műveletirányító állatmentője lapunknak elmondta, amikor látták a körülményeket, azonnal a rendőrség segítségét kérték, hogy hivatalosan is bejuthassanak az ingatlanra. Az állatmentők számára nem volt kérdés, hogy addig ők onnan el nem mennek, amíg a kutyus nem lesz a kocsijukban. Mivel fennállt a bűncselekmény gyanúja, be tudtak menni a területre. Közben hívták a hatósági állatorvost is, aki rengeteg szabálysértést állapított meg az állat tartásával és ellátottságával kapcsolatban. Mindezek tükrében az állatot ki tudták menteni ebből a környezetből, azonban a jelenlegi állapotáról még nincs konkrétum: további kivizsgálásokra viszik, amelyek ahhoz is szükségesek, hogy hivatalosan is megállapítsák, történt-e állatkínzás, például hogy a máj-és vese elégtelenségét a vízhiány okozza-e.

A FEMA csapata Fejér vármegye területén végzi a tevékenységét: közbelépnek állatkínzás esetén, és mentik a sérült, bajba jutott állatokat, ahogy erejük és lehetőségük engedi. Idén márciusban is írtunk már róluk annak kapcsán, amikor 28 kiskutyát mentettek ki Perkátán egy olyan házból, ahol már horrorisztikus állapotok voltak.