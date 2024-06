A Szegeden rendezett verseny nyitónapján volt érdekelt a DKSE és a Ferencváros kenusa, a tét pedig nem kisebb volt számukra, mint az olimpia, s nem mellékesen az Eb indulás kivívása. Miután az első válogatót hatalmas fölénnyel nyertét, majd a világkupán is nagyon erős mezőnyben szereztek bronzérmet, okkal lehetett bizakodni a hasonlóan jó folytatásban.

Ugyanis ha ezt a kört is megnyerik, akkor biztosítják helyüket az olimpián, riválisaik pedig azért próbáltak küzdeni, hogy egy esetleges sikerrel szétlövésre mentsék a válogatót.

A szerda délelőtti előfutamban nyolc egység indult, és a fél kilométert magabiztosan, egy másodperces előnnyel húzták be az élen Hajduék. A kora délutáni döntőben már csak négy páros állt rajthoz, ahol gyorsan pontot tettek az izgalmakra a fiúk. Ugyanis már az elején az élre álltak, s az előnyüket fokozatosan növelve a végén fölényessé tették a sikerüket, egy hajóhossz előnnyel értek be riválisaik előtt.

Nagy sikerük azt jelenti, hogy a jövő héten ők indulhatnakaz Európa-bajnokságon, és bekerültek a párizsi olimpiára készülő csapatba is.

Az első válogatóhoz hasonlóan ezúttal is Fejes Dániel, Kollár Kristóf duója ért be a második helyen, míg a tavaly ebben a számban kvótát szerző Korisánszky Dávid, Fekete Ádám páros most is csak negyedikként ért célba.

A szövetség YouTube csatornájának a győzelem után nyilatkoztak a fiúk. Hajdu Jonatán elmondta, amikor érkeztek a döntőre, érezte, hogy ez jól fog menni és ki tudják magukat hajtani bármi is történjen menet közben.

Nagyon kemény pályát kellett jönni, azért oda kellett tenni mindent, amit tudunk, hogy az előnyt meg tudjuk szerezni. Nem adták azért ingyen ezt a sikert.

- A jövő heti Eb-re sokkal tapasztaltabban tudunk odaállni, szeretnénk egy olyan pályát menni, mint most. Fizikálisan és mentálisan a maximumot kiadni magunkból – fogalmazott.

Adolf Balázs azért nem érezte azt, hogy olyan nagyon simán nyertek volna. – Kemény, gyötrelmes pályát kellett jönni ebbe a szembeszélben. Azért erre a válogatóra tudtunk újulni, volt pár hetünk a világkupa óta, tudtunk kicsit alapozni és ismét formát időzíteni.

Mindenképpen örülünk és jó érzés, hogy kimondhatjuk, ott vagyunk az olimpián.

Az Eb- és olimpiai válogató péntekig tart a Maty-éri pályán. Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az ötkarikás csapatot a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.