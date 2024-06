A diplomaátadó ünnepség egy fontos esemény mind a hallgatók, mind a felsőoktatási intézmény számára, hiszen most érik be egy többéves tanulmányi időszak gyümölcse. Ilyenkor a diplomások részéről érkeznek a családtagok, a barátok, az egyetem oldaláról pedig a munkatársak, a szakmai és stratégiai partnereik, támogatóik. A ceremóniám jelen volt többek között dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, az egyetemi alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is.

Diplomaosztó a Dunaújvárosi Egyetemen Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Egyre több diák veheti át a sikeres záróvizsgáját követően az oklevelét a Dunaújvárosi Egyetemen. Míg tavaly 155 hallgató, addig idén 298 diplomást köszönthettek a ceremónián, vagyis megduplázódott a számuk- ezt már dr. András István, az intézmény rektora vázolta megnyitó beszédében. Az újonnan végzettek közül 127-en kiváló minősítésű diplomát vehettek át, továbbá tizenhat magyar és két külföldi hallgató kitüntetéses oklevelet szerzett. A felsőoktatási intézményünk népszerűsége abban is megmutatkozik, hogy idén is kiemelkedő számban jelentkeztek ide, 1457 tanuló jelölte első helyen a Dunaújvárosi Egyetemet a felvételi során. A létszámnövekedés a szakképző intézményükben, a Bánki Donát Technikumban is látható, hiszen 2020-ban 505 diák, idén pedig már 621 tanuló alkotja a közösséget. A friss diplomásokhoz fordulva a rektor elmondta, meghatározó naphoz érkeztek, amely új utat nyit nekik egy kihívásokkal és lehetőségekkel teli élethez. A tudásátadás mellett szemléletformáló értékekkel is igyekeztek a hallgatókat felvértezni. Ez a nap nemcsak az ünneplésre ad alkalmat, hanem arra is, hogy átgondolják, elképzeljék, milyen irányban folytassák jövőjüket. Ezt teszik ők is kollégáikkal az következő tanévet illetően.

Süli János

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Süli János arról szólt, hogy alapítványuk küldetése az egyetemi munka támogatása, hogy biztosíthassák a működéshez szükséges feltételeket, és így az egyetemi kollektíva teljes mértékben a magas színvonalú oktatói feladatokra tud fókuszálni, s minőségi tudást átadni a hallgatóknak. Beszélt arról is, hogy az év végére elkészülhetnek a szakemberek a főépületük felújítási munkálataival, így a visszaköltözéssel megoldhatják a létszám-növekedéssel járó kihívásokat. Köszönettel szólt az ünnepség főszereplőinek azért, hogy annak idején Dunaújvárost választották felsőfokú tanulmányaik elvégzésére, és a rektor gondolataihoz csatlakozva ő is hangsúlyozta, az Alma Mater mindig visszavárja egykori hallgatóit.