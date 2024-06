A pénteki napról a fő szervezőt, Sóki Lászlót a Mezőfalvi Polgárőr Egyesület vezetőjét kérdeztük.

- Talán az idei rendezvényünket egy álom, egy kör befejezésének is tekinthetnénk, de természetesen nem akarjuk befejezni. A centrikus körökből nyitunk egy újat és még beljebb tudunk mászni. Meglátjuk, a jó Isten mit ad majd nekünk. Aki eddig követte a mezőfalvi rock estéket, az tudja, hogy ez egy zárófejezet. Tehát a P. Mobil, a Tunyogi, a Deák Bill, a Lord, a Karthago után, de sorolhatnám a Vörös Pistiéket is, vagy bárkit, ez egy olyan vonal, amibe nagyon beleillik a mostani koncert. Mindenki tudja, a P. Mobil egy ős, egy meghatározó formáció, amiből nagyon sok ember nőtt ki. Nagyon sok ember teremtett olyan zenei világot, ami jelenleg is példa értékű, nem csak a fiatal zenészek számára, hanem nekünk hallgatóknak is.

- Beszéljünk az előzenekarról is, hiszen ők is fantasztikus csapat!

- Sajnos a tavalyi vihar szétverte a rendezvényünk második felét. A Lord Vándor tributje le tudta adni még a műsorát. Viszont a Rockstars nem jutott színpadra az időjárás miatt. Szerencsére a fiúkkal meg tudtunk egyezni, hogy az idei évben az elmaradt koncertet bepótolják. Aki itt van látja és hallja, minőségben és látványban bizony fel kell kötni a gatyát Schuster Lórántéknak! Ilyen zenekar után csak nagy produkcióval szabad kiállni. Úgy gondolom Mezőfalva mindenféleképpen nyert a mai estével.

- Miként sikerült a P.Mobilt idecsábítani?

- A régmúlt időben elmentünk az önkormányzatunkkal egy borkóstolóra Villányba, ahol a P. Mobil volt a sztár vendég. Itt a Pokolgéptől Rudán Joe-val tárgyaltam a következő fellépésre és akkorát buliztunk a P.Mobilra, hogy már akkor megbeszéltük egy lehetséges mezőfalvi fellépést. Igaz, azóta sok minden történt a mezőfalvi rock esték történetében, de Horváth István rock menedzser közreműködésével mindig sikeresen túllendültünk a nehézségeken. A mai időkre olyan Rock esték sorozaton vagyunk túl, hogy a rock zenekarok és a rock zenét kedvelők társadalmában is elismerésre méltó, így a zenekarok is azt mondják, ide érdemes eljönni, mi értünk a zenéhez!