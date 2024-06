Reményik Sándor óta tudjuk, hogy „E sebek és e fájdalom örök” és „Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!” A kiváló kolozsvári költő kesereg e szavakkal is a trianoni békediktátum és egyben hazája elvesztése miatt. Több mint száz év telt el keseregve, hiszen hiába nőttek fel generációk, sokakat még most is fájdalommal tölt el az első világháború utáni határtologatás, amely után Magyarország területének kétharmadát, hegyeit, tengeri kijáratát, vasútvonalának nagy részét, természeti kincseinek ugyancsak javarészét elvesztette. Tudom, kár még mindig búslakodni, hiszen a megváltozhatatlant megváltoztatni úgysem tudjuk. Viszont Trianonnal kapcsolatban bizonyos dolgokat helyre kellene rakni. Még a magyar történetírás sem egyértelmű a megítélésében. Vannak olyan hangok, amelyek szerint a magyar belpolitika, azon belül elsősorban a kisebbségi kérdés kezelése vezetett Trianonhoz. Ebben van igazság, de az is tény, hogy az 1868. évi nemzetiségi törvény nem csupán a magyar, hanem az egyetemes európai jogtörténetben is korszakos alkotásnak tekinthető, hiszen ez volt az első olyan jogszabály, amely a nemzeti kisebbségek védelmét szolgálta. Az már más kérdés, hogy ezeket a mindenkori magyar kormányok mennyire tartották be.

Még az osztrákoknak is jutott Magyarország területéből

Az is érdekes kérdés, hogy az Osztrák–Magyar Monarchián belül a magyar politikai elitnek mekkora szerepe lehetett a háborúba lépésben, hiszen a közös hadügy császári felügyelet alatt állt.Vagyis szorosan nézve a Habsburg-ház vitte bele a háborúba a magyarságot. Az is tény, és számomra megmagyarázhatatlan, a kérdésre pedig választ még számomra senki sem adott: hogyan lehetséges az, hogy Trianon után a velünk „egyenrangúan” vesztes Ausztria is kapott tőlünk területet. Válaszok nincsenek. Nem nyugszunk bele?