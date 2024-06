A radari egykori atlétikai csarnokban épül a jégcsarnok. A napokban bejáráson vettünk részt, idegenvezetőnk Kováts András, az Angels NJSE elnöke volt.

- Az inline pálya már elkészült, itt már bajnoki fordulót is rendeztünk a múlt héten, és most vasárnap is lesz egy forduló. A jégpálya csövezése folyik most, minimális csúszásban vagyunk az építkezéssel, amit TAO-pénzből fedezünk. Úgy terveztük, hogy július közepén már lesz jég a létesítményben, de a jelek szerint július végére csúszik ez a dátum.

A két pálya – jég és inline – között helyezkednek el a kiszolgáló létesítmények.

Kováts Andrástól megtudtuk, hogy hat öltöző készül, szertárak, irodák, büfé, nyilvános WC-k lesznek a létesítményben. Természetesen lelátók is épülnek, azok helyét kijelölték már.

A jégpálya mérete 37x17 méter lesz, ami szabványos 3x3-as jégkorongpálya.

Fotó: LI

- A 3x3-as jégkorong olimpiai sportág, a Magyar Jégkorong Szövetség is támogatja a szakágat. Dunántúlon ez lesz az első szabvány méretű 3x3-as pálya. Több klub is jelezte már, örülne, ha ez lenne a hazai pályája. Képzési központot is szeretnénk itt kialakítani, nagy rá az igény. Ha kész lenne a csarnok, már most hónapokra előre foglalt lenne a jégidő.

Egyre népszerűbb a háromszor hármas jégkorong Magyarországon is A világ jégkorongjában egyre nagyobb szerepet játszik a 3x3-as játék, amelyre elsőként az Egyesült Államokban helyeztek kiemelt hangsúlyt. Ezt a fajta jégkorongot kis pályán – vagy szabvány méretű felületen keresztben – játsszák, a két csapatban 3-3 mezőnyjátékos és 1-1 kapus tartózkodik a jégen. A kis pálya miatt több helyzettel és kapura lövéssel zajlik a hoki, amelynek nagyobb emiatt a sebessége is. Nagyon komoly potenciál van a történetben, hiszen ne feledjük: a nagy pályával nem rendelkező kis klubok száma közel háromszorosa azoknak, amelyeknek minden körülmény rendelkezésükre áll, hogy a felnőtt profi jégkorongig fejlesszék hokisaikat. (Forrás: Magyar Jégkorong Szövetség))