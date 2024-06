Még márciusban írtunk erről a történetről: egy névtelen bejelentést kapott a FEMA, valamint a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, miszerint Perkáta-Szőlőhegyen egy állandó lakóval nem rendelkező ingatlanban sok kutya tartózkodik. A helyszínre hívta a mentőcsapat a rendőrséget és hatósági állatorvost is, így be is jutottak a házba. Itt aztán horrorisztikus összkép fogadta őket: körülbelül 25-28 négyzetméteren huszonnyolc kutyát találtak, egy részük szűk ketrecekbe volt zárva, másik részük szabadon engedve, víz és élelem nélkül. A kutyaürülék és a vizelet olyan szinten beivódott már a padlózatba is, hogy orrfacsaró, fojtogató ammóniás bűz áradt, amitől a mentésben résztvevőknek is fejfájást okozott az akciót követően. A hatóság az állatkínzás gyanúját megállapította, így a feltételezett bűncselekmény miatt a rendőrség helyszínelést, és a kutyák lefoglalását kezdeményezte.

A kutyusok a femások gondozásába kerültek, megkapták a szükséges ellátásokat és biztosítják a megfelelő körülményeket számukra. Egyelőre nem lehet örökbeadni az ebeket, várni kell még pár hetet, hogy a jogi akadálya megszűnjön: a rendőrségi lefoglalást átminősítik elkobzássá, vagyis elveszik a tulajdonjogot a "gazditól". Ekkor kereshetnek új, szerető családot a mentett kutyusoknak.

Mivel a rendőrségi eljárás még folyamatban van, ezért megkeresésünkre a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata június 25-én annyit nyilatkozott, hogy "a kérdéses ügyben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állatkínzás bűntett elkövetése miatt indított eljárást egy 35 éves nő ellen".