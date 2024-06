A hidegháború Dunaújvárosba "költözött". Most szombaton nagyszabású amerikai akciófilmet, a MayDay-t forgatnak a Vasmű úton, korabeli közlekedési eszközöket használva ehhez. A film 1987-ben játszódik, ez is majd 40 éve történt. Megtudtuk, hogy a moszkvai díszszemle jeleneteit Budapesten, a Hősök terén forgatták.

Fotók: DH

A filmben a terroristák ellopnak egy ballisztikus rakétát, amellyel egy vöröszászlókkal fellobogózott moszkvai utcán keresztül menekülnek. Ennek helyszínéül szolgál a Vasmű út. Ne ijedjenek meg, a ballisztikus rakéta csak dekor anyagokból állt össze, szerencsére nem éles fegyver.

A hidegháború mára újra napjaink részévé vált, és bíz(z)unk abban, hogy a filmbéli jelenetek nem válnak napjaink valóságává!

Már látványos szakaszában van a Vasmű útra szervezett amerikai filmforgatás.

Mondjuk nem a legszerencsésebb időben, péntekre és szombatra (a választások hétvégéjére) hirdettek kétnapos forgalomkorlátozást és útlezárást egyrészt az alsó-Dunapartra, másrészt a Vasmű útra. Sajnos nagy titoktartás övezi a filmforgatást, egyenlőre az sincs megerősítve, hogy melyik alkotásról lehet szó - álláspontunk szerint a MayDay című hidegháborús filmet forgatják, amelynek főszereplője Ryan Reynolds.

Viszont néhány információt sikerült azért megtudnunk.

Pénteken elvileg csak a parkolásra használták a dunaparti szakaszt. A főbb színészek már nincsenek itt, Dunaújvárosban csak néhány akciójelenet forgatását tervezték, azt is szombaton délután.

A leglátványosabb forgatási elem egy ballisztikus rakétahordozó, ezt a járművet a közelmúltban az M8-a autópályán, Baracs térségében fotózták le az arra járók. Ezt a harci járművet hozták el hozzánk is, amelyet három részből szereltek össze. Tankokkal is készültek. Felhívással éltek a retro autók tulajdonosai felé is, akik jelentkezhettek a működőképes csodajárgányaikkal a forgatásra.

Már pénteken kihelyezték a megállni tilos táblákat a Vasmű úton és a mellékutcákban, valamint nagyfokú biztonsági személyzetet is állandó szolgálatba állítottak azért, hogy még véletlenül se parkoljanak az érintett forgatási területen az autósok. Szombatra akadtak olyan járművek (az áramszolgáltatónál lévő parkolóban), amelyeket el kellett szállíttatniuk. Délelőtt egy nagyobb polgárőri csapatot is láthattunk vonulni a helyszínre, nyilván azért, hogy segítsék a lezárt Vasmű úti szakasz miatt a forgalom irányítását (a kis Vasmű útra terelték a forgalmat), illetve a lépcsőházak bejáratánál is ügyeltek. A stáb tagjai rendezték a terepet, levették a választási plakátokat, a film témájához illő látványelemekkel rendezték át a hangulatképet a Vasmű úton. Aztán a dél körüli óráktól már érkezett a helyszínre a ballisztikus rakétahordozó.