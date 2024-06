Az alsós osztályok produkcióival kezdődött a műsor. A gyermekdalok, egyszerű kánonok és furulya előadások varázslatos hangulatot teremtettek. Az ifjú tehetségek közül kiemelkedett a Kiskórus, Fiúkórus és a Nagykórus, akiknek lelkesedése és tiszta éneke minden jelenlévőt elvarázsolt.

Az első félidőt az ingolstadti testvériskola vonószenekara zárta,

akik lenyűgöző előadásukkal megmutatták a zene nemzetközi nyelvét. Händel „Vízizene” nyitánya méltósággal indította el a műsort, majd Brahms „V. Magyar Tánc” elevenítette fel a magyar zenei hagyományokat. Hans Zimmer „Zoosters Breakout” című műve a filmzene világába kalauzolt minket, míg Villodo „El Choclo” tangója egy darabka Argentínát hozott el.

A második félidő igazi meglepetéssel indult: a német vonósok, a bigband és a Fiúkórus, valamint a Nagykórus együtt adták elő a Sister Sledge híres dalát, a „We Are Family”-t. A színpadot betöltő közös produkció csodálatos példája volt a nemzetközi barátságnak és együttműködésnek.

Ezután a németek Bigband zenekara vette át a színpadot, akik a latin és jazz zene világába kalauzolták a közönséget. Manny Rodrigez és Tony Pabon „I Like It Like That” című dala forró hangulatot varázsolt, majd felcsendült más egyéb művek mellett Henry Mancini „The Pink Panther” című klasszikusa is.

Az est második felében a móriczos osztályok és a felsős csoport néptánc előadásai következtek.

Az előadások hitelessége és lendülete mindenkit magával ragadott.