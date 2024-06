Ihász Bernadett

– Az első napon Széchenyi szellemi hagyatékát mutattuk be. Kidolgoztam a Lovakról a Hitel a Stádium a Világ, a Gőzhajózás, című munkáit, és a vele kapcsolatos szituációs játékban is részt vehettem. Voltam hídőr és országgyűlési képviselő is. Nyilván alaposan utána kellett olvasni, hogy tudjam, azok a szereplők a valóságban mit is csinálhattak. A felkészítésünket Ildikó néninek köszönhettük. Számomra a legnehezebb feladatot a közönség elé való kiállás, és a lehetőleg hibátlan előadás jelentette. Sokat gyakoroltunk, szinte lámpaláz nélkül tudtuk tenni a dolgunkat ezért szerencsére sikerrel jártam én is – és mi is!

Fotó: Balogh Tamás

Czompó Anna

– Számomra az egyik jelentős kihívás volt a szerepjáték, ahol komoly színpadi feladatok vártak ránk, hiszen az adott korba illő szituációkat kellett megjeleníteni. Én például a hídvám, akkor teljesen szokatlan behajtásába „csöppentem „ bele, hiszen akkor Lánchídon a nemeseknek is meg kellett venni a bárcákat. Sárközi népviseletbe kellett öltöznöm, aminek a beszerzése komoly faladatnak számított. Úgy érzem, hogy 90%-os pontossággal tudtuk megvalósítani. Erre a versenyre is alaposan felkészültünk. A Széchenyi témájával márciustól foglalkoztunk alaposabban. Ott sok feladatot adott a korabeli viseletek és eszközök beszerzése, amihez szerencsére sok helyről kaptunk segítséget. Azt is elmondhatom, hogy a nagyon gyors átöltözés megtanulásához is jelentős idő kellett. A „színfalak mögül” ez úgy nézhetett ki, mintha egy kosztümös darabban szerepeltünk volna. (Minden pillanatot ki kellett használnunk.)

Fotó: Balogh Tamás

Kőszegi Kövér Anna

Mint mind hármójuknak, úgy neki is volt olyan feladata, amire a legalkalmasabbnak ítélték meg. Ez pedig az éneklés.

– A PPT-énk elejére és a végére is olyan dalokat választottunk, amelyek a sárközi kultúrát, az akkori lányok habitusát mutatják be. A Fafka Júliának van egy ilyen felvétele és abban találtuk meg hozzá a forrást. Bemutattuk és a powerpointot is megnyertük vele. Nagyon fel kellett készülnünk, mert a produkció közbeni öltözködések miatt a felolvasásukra esélyünk sem lett volna, azért fejből mondtuk az egészet. Az egész mezőnyben mi voltunk az egyetlenek, akik ezt hibátlanul megtudták csinálni és még az énekünk sem volt hamis.